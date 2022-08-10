Торжественные мероприятия по случаю дня рождения Добринского района 12 августа начнутся с открытия нового памятника на могиле нашего земляка Василия Мжачева, героически погибшего в неравной схватке с бандитами в годы становления советской власти. Случилось это в 1925 году. Василий был похоронен на привокзальной площади п. Добринка, где ему был установлен скромный памятник.

Все 97 лет, прошедшие с того рокового дня, добринцы чтут память своего земляка. В поселке даже есть улица, названная его именем.

Кем же был этот парень и за какой подвиг удостоен чести быть увековеченным в родной Добринке?

Обо всем этом рассказал в своей статье наш коллега Леонид Соловьев в 1964 году. При сборе материала он использовал воспоминания очевидцев и людей, лично знавших Василия. Предлагаем вашему вниманию перепечатку той публикации с незначительными сокращениями.

«Он упал на траву…»

Леонид СОЛОВЬЕВ.

«Заря коммунизма»

от 26 июня 1964 года.

… Василию шел семнадцатый год, когда до жителей Добринки и окрестных сел докатилась весть о том, что свергли царя. Приняли ее люди по-разному. Василию Мжачеву, сыну бедного крестьянина, как и другим мастеровым людям, революция пришлась по душе.

Узнал он об этом от пассажиров курьерского поезда.

Увидев, что в здании Добринского вокзала еще висит портрет царя, какой-то молодой, в полустуденческой-полувоенной форме человек подошел к начальнику станции и весело крикнул:

— Царя-то уж след простыл! В Петербурге революция, господин хороший!

Революция!.. Это слово точно окрылило Василия. От самой станции до дома он бежал не переводя духа, чтобы скорее сообщить радостную весть отцу, матери, братьям.

Отец внимательно выслушал сына, подумал немного и пробасил:

— Теперь уж точно, Василий, облегчение крестьянам будет. Раз царя свергли, то местным нашим богатеям-живоглотам руки укоротят.

Предположения отца оправдались, но немного позднее, когда совершилась уже вторая — Октябрьская Социалистическая революция, когда к власти пришли Советы.

Новая Советская власть вскоре по достоинству оценила в характере Василия Мжачева преданность делу революции и привлекла его к работе в волостном исполкоме. Но в Добринке Василий оставался недолго.

В 1918 году на молодую пролетарскую республику со всех сторон полезла контрреволюция и ему показалось трусостью отсиживаться в родном селе, где жизнь текла относительно мирно. И решил Василий идти добровольцем в только что созданную Красную Армию.

Проводы были скромными. Присутствовали только одни родные. Мать плакала, отец молчал. Василий утешал стариков, обещая скоро вернуться. Но вернулся только через семь лет, в 1924 году.

В армии Василий вступил в партию. А это ко многому обязывало. Поэтому, когда в Усманском комитете партии ему предложили место начальника Добринской милиции, он отказался:

— Я хотел бы поехать в тот район, где мог бы принести больше пользы.

И Василия послали на станцию Дрязги, вокруг которой в лесах скрывались остатки разбитых банд. Особенно зверствовала шайка под руководством бандита Печенкина. За ней много лет охотились, но поймать никак не могли. Печенкин хорошо знал лес и умел вовремя вывести своих людей из окружения. Разгром этой шайки стал основной задачей Василия Мжачева.

В середине октября 1925 года Василий прихворнул. Но продолжал работать, правда, не полный день. Утром приходил в милицию, давал задания подчиненным, а потом отправлялся домой. Так было и в последний день жизни.

Получив задание, милиционеры разъехались, а Василий пришел домой, проглотил какие-то таблетки и лег в постель. Однако лежать долго не пришлось. Часа два спустя в комнату ворвался запыхавшийся дежурный.

— Товарищ начальник! В Дрязгах сейчас находится главарь шайки Печенкин. Об этом сообщил мне пастух. Что делать?

— Приказать тут можно только одно: взять живым или мертвым! Все ребята уже разъехались. Попробую сам как-нибудь его задержать. Оседлай коня, а я пока оденусь.

Милиционер побежал в конюшню. Василий же через силу встал, надел кожаные штаны и куртку, проверил, заряжен ли наган, и отправился вслед за ним.

Через полчаса он уже был в деревне. Пастух указал ему дом, где скрывался Печенкин. Василий несколько раз обошел вокруг хаты, потом постучался. Долго не открывали. Но вот кто-то на цыпочках прошел по сеням. Скрипнула задняя дверь. Василий метнулся туда и заметил, что человек в черном полушубке нырнул в сенной сарай.

— Выходи! — крикнул он, взводя курок нагана.

Никакого ответа.

— Выходи, а то хуже будет!

В сарае матерно выругались и в дверях появился с поднятыми вверх руками, весь в травинках, Печенкин. Он, вероятно, думал, что дом оцеплен отрядом милиции, поэтому решил сдаться без сопротивления, спрятав обрез в сене. При обыске при нем ничего не нашли.

— Следуй на станцию! — дал команду Василий бандиту, и тот покорно пошел впереди.

Вглядываясь в спину идущего впереди Печенкина, Василий начал раздумывать над тем, как это могло случиться, что у такого матерого волка не оказалось огнестрельного оружия. Не в шапке ли спрятан наган? В нее он не заглядывал. И, желая проверить свою догадку, подъехал поближе к задержанному. Но в это время они приблизились вплотную к придорожным кустам. Бандит, сделав огромный скачок, бросился в заросли краснотала.

— Стой! — крикнул Василий и выстрелил в воздух. Бандит побежал к полусожженной молнией осине и выхватил из-под кучи сухих листьев обрез. Выстрелил.

Пуля попала в живот Василию.

— Ты не уйдешь от меня! — прижимая рану одной рукой, прошептал молодой чекист. Он прицелился и спустил курок. Но выстрела не последовало. Осечка. А бандит не ждал. Он уходил все дальше и дальше в чащу кустов. Почувствовав слабость во всем теле, Василий понял, что ему в таком состоянии не догнать Печенкина. Скорее за подмогой!

Пришпорив коня, истекая кровью, помчался на станцию. Но доехал только до будки путевого обходчика, где свалился с лошади и потерял на несколько минут сознание.

Очнулся в тесной комнате обходчика. Над ним стоял хозяин и из котелка смачивал лоб водой.

Василий попросил его достать из бокового кармана гимнастерки чистый носовой платок и приложил к ране. Рану жгло. Хотелось пить. Хозяин принес кружку холодной воды. Он с жадностью приложился к ее краям воспаленными губами и выпил почти залпом до дна. Через силу Василий рассказал обходчику, что с ним произошло, и дал адрес родных…

А через два дня в Добринке состоялись похороны красного бойца. Хоронили Василия Мжачева его товарищи по службе, коммунисты села Добринка, пионеры.

Товарищи поклялись на могиле героя продолжить его дело и отомстить за его смерть. Свою клятву они сдержали. Несколько дней спустя бандит Печенкин был пойман и расстрелян. А через полгода переловили и остальных участников банды…

ПАМЯТНИК

В мае 1965 года исполком районного Совета депутатов трудящихся принял решение об увековечивании памяти Мжачева Василия Григорьевича. А через несколько дней, в канун праздника Дня Победы в Добринке на могиле активного участника гражданской войны был открыт памятник и мемориальная доска.

Районная газета тогда писала, что сотни школьников и жителей поселка собрались на митинг. С речью выступил начальник милиции В.С. Клюев, а его коллеги – добринские милиционеры стояли в почетном карауле у памятника.

Памятник простоял больше двух десятков лет. В конце 80-х встал вопрос о его замене. Эту миссию взял на себя Александр Михайлович Юшков, работавший тогда заместителем начальника РОВД по политчасти. Обратился за помощью к районным властям, а затем и в бухгалтерию РОВД. Ответ был один: «Денег для памятника не предусмотрено».

Не остановившись на этом, замполит обратился к своему вышестоящему начальнику из областного управления милиции Николаю Акимовичу Привалову. Тот сказал: «Свяжитесь с начальником областного управления исполнения наказаний, он поможет решить вопрос».

Подполковник внутренних войск Владимир Миткеев живо откликнулся на просьбу коллег. Запросил проект памятника (кстати, его сделал фотокор нашей газеты Иван Егорович Коробкин, сотрудничавший с милицией на правах общественника и обладавший способностями к черчению и рисованию). Заказ был размещен в Ельце на предприятии, подведомственном возглавляемому Миткеевым учреждению. Памятник изготовили в кратчайшие сроки. Установили его силами работников РОВД.

А такой памятник появился на могиле добринского милиционера в 2022 году.