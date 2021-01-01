ВЫГОДНЫЙ ДОМАШНИЙ БИЗНЕС

Откорм бычков — процесс долгий, трудоемкий, но прибыльный для хозяев. Не случайно в 2020-ом году селяне Добринского раойона заключили десять социальных контрактов на общую сумму два с половиной миллиона рублей на выращивание бычков.

В разрезе по поселениям это выглядит так:

Березнеговатский с/с — 2

Верхнематренский с/с — 2

Богородицкий с/с — 1

Новочеркутинский с/с — 1

Петровский с/с — 1

Среднематренский с/с — 1

Талицкий с/с — 1

Тихвинский с/с — 1.

В центре социальной защиты населения по Добринскому району, курирующем этот процесс, уверены, что социальный контракт и прилагаемые к нему 250 тысяч рублей помогут селянам улучшить материальное положение своей семьи.

ПОСЧИТАЛИ: СТАЛО МЕНЬШЕ

По данным, предоставленным специалистами Хворостянской сельской администрации, в личных подсобных хозяйствах жителей поселения по состоянию на 1 января 2020 года содержалось на откорме 146 бычков в возрасте до 2-х лет.

Годом ранее (2019 год) их было 159. Общее же количество крупного рогатого скота в подворьях селян в 2020 году — 220 голов, в 2019-ом их численность составляла 251 голову.

КАК БЫЧКА ТЫ НАЗОВЁШЬ…

Трудолюбивая семья Тимирёвых из деревни Ярлуково (Березнеговатский сельсовет) давно и беспрерывно занимается животноводством, держат сразу по несколько голов КРС.

— Раньше было больше, чем теперь: до 13 бычков в год у нас на дворе проживали одновременно, — рассказывает хозяйка Валентина Ильинична.

— А как же вы им клички давали: каждому отдельно или всем одинаковые? — задаём ей вопрос.

— Часто по внешним признакам. Например, у телёнка одно ухо было больше другого. Назвали Лопоухим. Однажды и необычно кликали — Кабысдох. Бык ел всё подряд, а выглядел скелетом. Из этой же «серии» как-то и Тухлый нам достался.

В основном-то, конечно, сразу по несколько Мишек и Васечек мы кормили. Они нас не подводили!

МЫ ПИСАЛИ ГОРОСКОП

Как утверждают астрологи, 2021 год пройдет под покровительством Белого металлического быка. На просторах интернета появилась масса предсказаний и гороскопов, рассказывающих, каким будет наступающий год. Мы тоже решили попытать счастья на этом поприще, обратившись к «первоисточникам» — настоящим живым быкам. Их владельцы рассказали про своих подопечных немало интересного. Так и родилась идея написать гороскоп, опираясь не на расположение звезд, а на реальные факты.

Александр и Наталия Седоплатовы из села Демшинка занимаются выращиванием и откормом крупного рогатого скота более тридцати лет.

— Как только поженились, так и завели первую скотину, — рассказывает хозяйка мини-фермы, — крестьянский труд для меня с мужем был привычным делом, а реализация мяса стала хорошим подспорьем для нашей молодой семьи. Вот так и втянулись в эту работу.

Разновозрастные Борьки и Мишки размещены по отдельным стойлам. Каждому возрасту — свой «уголок». В огромном кормохранилище — «вкус лета», луговое сено с потрясающим запахом. Его готовят вручную. Косят, ворошат, перевозят и укладывают под крышу. Немного старомодно, но, по признанию Седоплатовых, так сено получается более ароматным. И поедают его животные более охотно, активно прибавляя в весе.

Ага, услышали — записали. Вот и первый абзац для нашего гороскопа. Получается, если хорошо трудиться, то наступающий год будет благосклонным для тех, кто работает не покладая рук, надеется только на себя и остается при этом верным своим идеалам. Ну, идеалы в конкретном случае — это крестьянский труд…

Хозяин усадьбы в ходе беседы поведал, что за лето приходится в одни руки скосить не менее одного гектара травостоя. Покос ведет, пока есть роса, иначе конечный продукт получится некачественным. Во время сушки старается выбрать время, когда нет дождей.

— Мороки с сеном хватает, — признается он, — но я знаю, что мой труд окупится сторицей. Ворчать и сетовать на лень не приходится.

Есть второй абзац! Итак, если поставить перед собой цель, нельзя отступать, пока она не будет достигнута. Так что, читатели «ДВ», дерзайте и не бойтесь решать самые амбициозные задачи. В год Быка они вам будут по силам.

А что же там с характером у этих мощных животных? И Наталия, и Александр в один голос утверждают, что их быки — доброжелательны от природы. Очень отзывчивы на ласку, но при этом запоминают тех, кто их обидел.

— Бывает, повысишь голос на быка, — подтверждает А. Седоплатов, — он сразу же насупится. А супруга заходит, гладит животное по спине, чешет, и вот уже от обиды и следа не осталось…

Та-дам! Принимайте абзац за номером три! Стало быть, в 2021 году постарайтесь не наносить обид окружающим. Ну а если все-таки не сдержались и выплеснули свой гнев в адрес кого-либо, как можно скорее заглаживайте свою вину и признавайте ошибку.

Крупный рогатый скот приносит стабильную прибыль. У Наталии Петровны и Александра Вячеславовича, как у Ноя в его Ковчеге, «всякой твари по паре». Телята, подращенные бычки и солидные особи на активном откорме. Такой вот своеобразный круговорот.

Реализовывать набравший вес живой товар приходится регулярно, а не от случая к случаю. По устоявшейся традиции, одного из быков оставляют себе на еду. Хватает надолго, да и в качестве мяса трудолюбивые селяне уверены на все сто процентов.

Ура, четвертый абзац уже тут как тут. И выдумывать ничего не приходится. Итак, запоминайте. Бык не оставит вас и не подведет в трудные времена. Прямо в точку! Он будет опорой для вашей семьи, поддержит, выручит. Одним словом, помощник на вес золота.

Праздники бывают не только у людей. Животные тоже иногда должны почувствовать радость. И Седоплатовы время от времени устраивают для своих быков гастрономические пиры. Например, в новогоднюю ночь, рождественский и крещенский вечер люди наполнят кормушки вкуснятиной.

Помимо традиционного сена, свеклы, тыквы и каши Борьки и Мишки получат еще кое-что. Ароматное и любимое. Но название сюрприза супруги пока оставили в секрете. Ну и ладно, мы не стали настаивать. Главное, чтобы быкам это лакомство пришлось по душе.

Фу-х, выдохнули… Цифра пять в начале финального абзаца. Вроде и он готов. Так вот. В год Быка радуйте своих близких всякими-разными вкусностями и приятностями. Удивляйте их неожиданными сюрпризами и подарками, не скупитесь на душевное добро и теплые слова. И Бык всегда будет на вашей стороне!

ОТ РЕДАКЦИИ

Естественно, мы не претендуем на лавры астрологов и хиромантов. Пазлы для этого материала собраны в реальной жизни. Люди — настоящие, быки и телята — тем более. А наступающий год металлического Быка покажет, насколько наши предсказания окажутся верными…