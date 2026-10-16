Важная и сложная — служба дорожная

В Добринском участке АО «Липецкдоравтоцентр» Сергей Малыхин работает с марта 2019 года. За это время он прошёл путь от водителя автомобиля до дорожного мастера. Какое-то время успел даже поработать механиком асфальтобетонного завода. О том, что его судьба свяжет с дорожной сферой он даже и не предполагал.

Сергей Юрьевич родился в 1985 году в Лебедянке, где окончил местную школу. Высшее образование получал в Мичуринском государственном аграрном университете. После учёбы была служба в армии в городе Ковров. Получив диплом, вернулся на свою малую родину. Работал в охране в соседней Березнеговатке, потом в Петровском. Вскоре обзавёлся семьёй, переехал в Добринку. С супругой Еленой сейчас воспитывает двух дочек Дашу и Настю.

Как уже говорилось выше, Сергей не думал, что судьба так распорядится и вместо профессии зооинженера он будет заниматься работой, далёкой от его квалификации по диплому. Но уже сейчас он ничуть не жалеет, что его знакомые, которые, кстати трудились в дорожной организации когда-то посоветовали ему попробовать новом качестве. По словам Сергея Юрьевича, в коллектив он влился быстро. Более опытные коллеги помогали начинающему дорожнику и словом, и делом. А сейчас руководитель Добринского участка АО «Липецкдоравтоцентр» Сергей Гаршин характеризует дорожного мастера как опытного, надёжного и ответственного человека, который по-настоящему любит свою работу.

В своей должности С.Ю. Малыхин наряду с другими своими коллегами отвечает за содержание дорог в Добринском округе. А во время дорожного сезона принимает непосредственное участие во всех работах на территории муниципалитета, от ремонта до строительства. Мастер всегда находится в гуще дел и событий, будь то очистка дорог от снега, ямочный ремонт, или любая другая операция по содержанию дорожного полотна в надлежащем состоянии. Он организует работу, контролирует соблюдение технологий во время производственных процессов, отвечает за технику безопасности. Несмотря на обширный перечень задач и обязанностей, Сергей считает свою новую профессию интересной и нужной.