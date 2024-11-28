Двадцать первого ноября свой профессиональный праздник отметили бухгалтерские службы страны. В МКУ «Центр компетенции в сфере бухгалтерского учета и муниципального заказа» Добринского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню бухгалтера.

В современном мире сложно представить себе предприятие или учреждение, где не было бы специалистов в области бухгалтерского учёта. Ведь все расходы и выплаты, налоги и зарплаты, отчёты, счета, сведение баланса — всё, что касается финансов, сосредоточено в надежных руках бухгалтеров. Добринский центр компетенции был создан в 2021 году для централизации бухгалтерского учета и муниципальных закупок. Для обеспечения безопасных и комфортных условий труда в здании проведен ремонт, закуплена мебель и оргтехника, организовано совместное подключение компьютеров к единому каналу передачи данных. В добринском центре трудится именно такая команда высококвалифицированных специалистов.

С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник районного управления финансов Оксана Быкова.

— Нет сомнений в том, — сказала она, — что накопленный опыт, знание дела, безупречное качество работы и внедрение современных технологий позволят вам и впредь на высоком уровне выполнять свои профессиональные обязанности. Пусть ваша профессиональная деятельность приносит вам удовольствие и радость, душевное и материальное удовлетворение. Примите самые искренние добрые пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и дальнейших успехов в труде!

Также Оксана Александровна передала коллективу центра слова поздравлений от имени главы муниципалитета А.Н. Пасынкова, отметив, что от их профессионализма во многом зависит эффективная финансово-хозяйственная деятельность учреждений, а в конечном итоге — социально-экономическое развитие Добринского района.

На торжественном собрании отметили лучших работников. За профессионализм и добросовестную работу почетными грамотами администрации Добринского муниципального района и цветами были награждены бухгалтеры Людмила Рощина, Любовь Калинина, Валентина Матыцина, Надежда Пасынкова, Анастасия Злобина, Ирина Иванова.