Диспансеризация — это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, проводимых в целях оценки состояния здоровья.

Главная задача диспансеризации – найти признаки болезни или другие отклонения, на которые пациент не обращает внимания. Люди часто не догадываются, что есть угроза здоровью, которая пока не проявляется.

Диспансеризация направлена на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, являющихся основной причиной преждевременной смертности в РФ:

болезни системы кровообращения

онкологические заболевания

болезни органов дыхания

сахарный диабет

Особенностью неинфекционных заболеваний является то, что они имеют единую структуру факторов риска, которые можно разделить на две группы:

биологические (повышенное артериальное давление, повышенный холестерин, повышенная глюкоза крови);

поведенческие (курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание, ожирение, низкая физическая активность).

На 76% смертность населения в нашей стране обусловлена неинфекционными заболеваниями, при этом на лиц, не достигших 60 лет, приходится 39,7%. Отсюда следует, что профилактика является обязательным, причем наименее затратным, механизмом снижения смертности населения. Все мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний можно разделить на две группы:

— формирование здорового образа жизни;

— раннее выявление заболеваний и факторов риска их развития.

В качестве целей в области формирования здорового образа жизни, профилактики неинфекционных заболеваний обозначены:

— увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний;

— снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами;

— увеличение доли лиц, у которых злокачественные новообразования выявлены на 1-2-й стадии;

повышении доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии;

— снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией

К особенностям диспансеризацииотносятся:

— широкий охват населения;

— оплата через ОМС;

— дифференцированный подход к обследованию с учетом пола и возраста;

— коррекция факторов риска в процессе диспансеризации

Бесплатная диспансеризация взрослого населения России разделена по возрастам:

18-39 лет — полное обследование один раз в три года;

после 40 лет, лицам предпенсионного возраста и гражданам на пенсии

ежегодная плановая диспансеризация.

Уже на настоящий момент времени можно полагать, что диспансеризация взрослого населения, наряду с профилактическими медицинскими осмотрами и динамическим наблюдением за больными и лицами с высоким риском смерти, должна привнести профилактический аспект в практику врача и стать действенным инструментом влияния на заболеваемость и смертность.

Заведующая отделением профилактики ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2»

Ирина Васильевна Бойцова