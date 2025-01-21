В гимназии №1 города Задонска завершился капитальный ремонт. Здание обновили впервые за 42 года. Ремонт сделали в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования». В школе заменили крышу, полы, коммуникации, отопление, окна, сделали утепленный энергоэффективный фасад. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил школу, пообщался с учениками. Дети вместе с родителями помогали разрабатывать дизайн-проект гимназии. Здесь появились новые локации:

актовый зал с современным оборудованием и профессиональной акустикой;

спортивный зал со скалодромом. Дети приходят после уроков в секцию спортивного туризма и уже готовятся к соревнованияуютные зоны отдыха в коридорах;

ИЗО-студия;

зал хореографии;

специальная стена, на которой школьники могут рисовать гуашью;

макеты карты звездного неба и планет на потолке коридора школы.

В классах установили современную мебель, интерактивное оборудование. На уроках физики и химии используются цифровые доски и всевозможные приборы. Дети могут проводить лабораторные и исследовательские работы по естественным наукам, участвовать в разных конференциях, конкурсах. Капитальный ремонт школ Липецкой области продолжится в рамках нового национального проекта «Молодежь и дети». В этом году планируют отремонтировать 10 образовательных учреждений.

Также в Задонске капитально отремонтировали детский сад №5. Заменили крышу, фасад, двери, полы, инженерные системы. Во всех комнатах сделали теплые полы. Как рассказали воспитатели, в обновленный детский сад ребята приходят с удовольствием, самые маленькие из ясельной группы быстро адаптировались, остаются на полный день и не просятся домой. Им нравятся яркие стены, новые игрушки. Детский сад рассчитан на 118 ребят.

«Мы отремонтировали несколько школ в Липецкой области. Они соответствуют современным стандартам. Детям и педагогам нравится. В этом году начнем ремонт детских садов в Липецке и Ельце», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.