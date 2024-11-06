Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Добровский округ, где строятся важные социальные объекты. Есть уже завершенные. Например, к школе №2 возвели пристройку. Здесь появилась новая, современная столовая, что помогло улучшить учебный процесс — раньше для организации обедов приходилось делать длинные перемены, чтобы все ученики успели поесть.

Завершаются работы в новом корпусе Добровской районной больницы. «Весной в здание попал украинский беспилотник, из-за чего пришлось восстанавливать внешнюю стену. Строители справились с этой задачей, и сейчас заканчивают внутреннюю отделку. В корпусе уже установлена часть мебели, поступает оборудование. Здесь разместятся взрослая поликлиника, женская консультация, хирургическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория и отделение скорой помощи. Корпус возводился долго, но результат стоит ожиданий — теперь важно максимально эффективно использовать его возможности», — отметил Игорь Артамонов.

В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Добром строится ледовая арена. Этот объект давно ждали местные жители. Скоро местная команда сможет тренироваться на домашнем льду, также откроют детские секции. В ледовой арене планируют открыть сеансы массового катания для всех желающих.

Ещё один значимый проект — многофункциональный центр. В здание переедут сразу несколько учреждений: «Мои документы», служба занятости и детская школа искусств. В отдельном крыле разместится новый автовокзал, который заменит устаревшую автостанцию. Также здесь будут располагаться штаб-квартира программы «Липецкое долголетие» и реабилитационный центр для детей и взрослых.