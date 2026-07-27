Вдоль дороги стало чище

Опиловка деревьев вдоль дороги по улице Кооперативной в посёлке Добринка стала приятным сюрпризом для жителей окружного центра. Подрядная организация из Липецка в короткие сроки освободила от сорной растительности обе стороны улицы, от железнодорожного переезда до бывшей автобазы райпо. В общей сложности — более одного километра, или 6000 квадратных метров.

В эти дни местный теротдел занимается поиском подрядчика на вывоз с места работ спиленной древесины. По расчетам чиновников, стволы, ветки и сучья должны исчезнуть с обочин Кооперативной в течение ближайших недель.

Отметим, что улица Кооперативная является одной из двух транспортных артерий, связывающих южную и северную части Добринки. В последние годы километровый отрезок этой улицы сильно зарос, ветви находящихся вдоль асфальта деревьев стали частично закрывать обзор движущимся автомобилям, что создавало аварийные ситуации.

Теперь повода для беспокойства нет.