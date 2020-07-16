Вебинар «Как стать самозанятым» прошел в центре «Мой бизнес» в Липецке

Центр «Мой бизнес» совместно с ФНС России по Липецкой области при поддержке администрации региона провел вебинар «Как стать самозанятым». Слушатели узнали о налоговом режиме, его плюсах и минусах, о том, что нужно сделать, чтобы стать самозанятым и получить дополнительные возможности. Спикеры ответили на многочисленные вопросы по новому налоговому режиму.

Кроме того, эксперты рассказали о том, какие дополнительные гарантии получают лица, зарегистрированные в качестве плательщиков НПД, а также о существующих ограничениях при применении НПД и доступных способах регистрации для плательщиков НПД. Всего в вебинаре приняли участие более 100 слушателей из городов и районов Липецкой области, соседних регионов, специалисты межрайонных налоговых инспекций. У участников была возможность задать самые волнующие потенциальных самозанятых вопросы и получить исчерпывающие ответы экспертов.

Как пояснили в центре «Мой бизнес», Президент России Владимир Путин предложил дать всем регионам право с 1 июля вводить налоговый режим для самозанятых.

«До этого времени специальный режим для самозанятых вводился в отдельных регионах в порядке эксперимента, – уточнили эксперты центра. – И этот эксперимент успешный, подчеркивает глава государства. Поэтому, считает руководитель страны, на территории Российской Федерации, у всех регионов должно быть право вводить такой режим, а значит, люди смогут официально и спокойно работать».

В Липецкой области этот режим также введен с 1 июля 2020 года. В качестве самозанятых могут работать те, кто оказывает косметические услуги на дому, специалисты фото- и видеосъемки на заказ, производящие и реализующие продукцию собственного производства, организаторы мероприятий и праздников, предоставляющие бухгалтерские услуги и услуги по перевозке пассажиров и грузов, работающие удаленно через электронные площадки, сдающие жилье в аренду, а также занимающиеся строительством и ремонтом.

«Помощь самозанятым и предпринимателям в сегодняшней сложной ситуации особенно важна, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Органы власти всех уровней постоянно увеличивают господдержку этим категориям населения. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности».