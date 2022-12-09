Вечер памяти Народного художника России Юрия Гришко, ушедшего из жизни 8 декабря 2018 года, прошел накануне, в Международный день художника, в Керамокластере на Студеновской в Липецке. Вспомнить о выдающемся скульпторе Липецкой области собрались не только его коллеги, поклонники и родственники, но и молодое поколение – студенты художественно-графического факультета ЛГПУ.

Как сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области, особую яркость встрече с мастером придали эпизоды из документального фильма о жизни и творчестве Юрия Гришко. Он родился 1 мая 1935 года в Мурманске. С детства любил рисовать, после окончания школы поступил в Саратовское художественное училище на отделение скульпторов. После службы в армии в 1958 году приехал в Липецкую область. В 1962 году Юрий Гришко впервые участвовал во Всесоюзной выставке молодых художников и стал лауреатом премии ЦК ВЛКСМ за скульптурную композицию «Проба чугуна».

В 1970-е годы имя липецкого скульптора стало известно далеко за пределами региона. Его привлекала пластика малых форм, до конца 80-х годов в его творчестве преобладала рабочая тематика. Гришко принадлежит галерея портретов рабочих НЛМК, деятелей культуры, героев войны и революции. Мастер был сторонником «сурового реализма» и всегда следовал традициям реалистической школы. Работы скульптора хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, во многих городах России и за рубежом.

Юрий Гришко – председатель правления Липецкой организации Союза художников РСФСР (1965-1972), член Союза художников (1964), Заслуженный художник РСФСР (1980), Народный художник РФ (1991), действительный член Российской академии художеств (2007), действительный член Петровской Академии наук и искусств, Почетный гражданин г. Липецка (2001). Лауреат областных премий имени В. Скороходова (1967), И. А. Бунина (1997), Н. А. Сысоева (2013). Награжден серебряной медалью Российской Академии художеств (1991), золотой Пушкинской медалью Союза художников России (2000), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005), Золотой медалью Академии Художеств России (2005).