Вечная слава Ивану – Герою России

Наш земляк из Талицкого Чамлыка, боевой офицер Иван Васильевич КАШИРИН год назад ушёл в бессмертие, совершив подвиг. Награждён Золотой Звездой Героя.

И НЕТ СВЯТЕЕ СМЕРТИ…

Ещё зимой, в преддверии Дня защитника Отечества, Звезду Героя Российской Федерации в Москве получала его супруга Инна. Родился земляк 18 апреля 1987-го в Талицком Чамлыке. Здесь проживают его родители Валентина Викторовна и Василий Иванович.

Василий Иванович и Валентина Викторовна Каширины с портретом сына-Героя России Ивана Васильевича Каширина. Низкий поклон вам, родители, за сына-Героя. Ивану — вечная память и вечная слава.

Папа Героя когда-то, отслужив срочную в ГДР, продолжил службу по контракту. Женился на землячке. Там же, в Германии, родилась их старшая дочка Наталия. Потом отца перевели в Казахстан, поэтому мама решила родить младшего сынка на своей малой родине. Далее они переехали в Тамбов. Одним словом, куда главу семейства Родина посылала, туда и они за ним мчались.

Ваня с детства мечтал защищать Родину.

— В 1997-м Ваня в 3-й класс пошёл уже в Талицкую школу, — рассказывает Валентина Викторовна, — учился хорошо, увлекался спортом, участвовал в различных соревнованиях. Всегда мечтал быть военным. Немного подрос и осознанно стал готовиться к поступлению, занимался своей любимой тяжёлой атлетикой.

Школьные годы. Соревнования по гиревому спорту.

— У нас дома хранились и хранятся его гири и гантели, — говорит Василий Иванович. — Иван и турники потом сам себе построил. Штангистом был отличным, любил свою работу, спорт стал неотъемлемой её частью, поэтому ни дня не проходило без занятий. Направления были разные: кроссфит, бег и тяжелая атлетика. В свободное от работы время ездил на соревнования. Выступал на чемпионате России по тяжёлой атлетике в 2023-м, занял второе место. В звании капитана тогда был. И сокрушался: «Мало времени готовился к соревнованиям, много командировки заняли, а то б победил».

Спортсмен Иван Каширин тренировался везде, в том числе дома построил турник, чтобы в отпуске не терять времени. Спортивный снаряд без хозяина теперь загрустил…

Иван был настоящим спортсменом. На чемпионате России по тяжёлой атлетике в 2023-м году завоевал серебро. Сожалел, что мало времени было у него на тренировки, чтоб победить.

Добринский стадион. Ученик Талицкой школы Иван Каширин – участник военно-полевых сборов.

У них дома толстый альбом с его фотографиями. Иван присылал маме по телефону многие моменты своей семейной и военной жизни, а она тут же спешила их распечатывать, чтоб в любой момент открыть и посмотреть на сыночка, внучку и сноху. И на всех Иван широко улыбается. В глазах — огонёк блестит, будто подшучивать вот-вот над всеми станет.

Десантники ничего и никого не боятся! Таким был Герой России Иван Каширин.

Несколько его снимков в рамочке — в родительском доме на стене. Один из них Ваня видел: сделан несколько лет назад в раскалённой пустыне Сирии, весь фон прямо красно-кирпичного цвета. Второй портрет (и самый последний) датирован 15 сентября 2024-го, и на нём почему-то он серьёзный, будто сам предчувствовал трагедию. 16 числа мама до сына уже не дозвонилась…

Это последнее фото Иван прислал родителям 15 сентября 2024-го. 17-го числа он ушёл в бессмертие, став Героем России.

Заболела материнская душа. Всё сильнее и сильнее с каждым часом. А 17-го сентября, во второй половине дня, невестка Инна сообщила свёкру со свекровью, что Иван погиб… Пал за Отечество Героем на поле брани, представлен к самой высокой награде. Только Звезды этой он сам не увидит, как и звёзд подполковника, к которым тоже был представлен: майор знал, что документы на очередное офицерское звание уже сформированы…

Герой России, русский воин Иван Каширин спасал в своём Отечестве всех от мала до велика.

— Вот это моё любимое фото, — показывает Василий Иванович на то, где в горах офицер Иван Каширин, смеясь, держит на руках крошечного барашка. — Они с сослуживцем спасли от диких животных затерявшегося в высокой траве ягнёнка и потом отдали чабану. Фотографировал лучший друг Ивана Сергей, в тот момент бывший с ним вместе на очередном задании. Сын очень любил животных, всех приголубит-приласкает.

— Дома у нас много кошек, — вторит отцу мама, — все подбрасывают к забору, нам жалко, кормим их. Ваня в шутку называл их нахлебниками, но всегда любил с ними повозиться, когда приезжал. А уж про людей и говорить не стоит: никогда никому не откажет. Поможет обязательно всем, что от него зависит. Нам материально помогал, сестре, племянникам. Точнее сказать, он очень любил делать подарки.

— У сына в отличие от меня, — признаётся папа, — имелась великая способность знать, кому что нравится или кому что требуется. Я-то обычно как: дал денег, да и покупайте, что хотите.

— Например, сынок знал, что я люблю духи «Красная Москва» и различные украшения, и дарил мне их. Только вот одни бусы из бирюзы не успел преподнести, хоть и купил. Мне их на 40 дней после его гибели сноха отдала, сказав об этом…

(Как-то не хочется, уважаемые читатели, объяснять, насколько велико горе родителей и каким тяжёлым был весь наш разговор, как невыносимо больно маме с папой говорить о любимом сыне в прошедшем времени: «был». Думаю, это понятно и без лишних слов. Не приведи Бог никому хоронить своих детей. Уверена: все жители Добринского района только сочувствуют семье погибшего Героя).

КОМАНДИР ВАНЯ-СТРЕЛОК

Лёгких путей Иван Васильевич точно не искал никогда. После школы сразу поступил в Рязанское высшее командное десантное училище, хотя некоторые с сомнением ему тогда высказывали: «Куда ты в десантники? Не поступишь!». Он в своих силах не сомневался, никого не слушал. Родители во всём детей поддерживали, в том числе и это его стремление стать представителем элитных войск.

Десантникам все вершины по силам. Задание выполняет курсант Иван Каширин.

— Я к нему часто в Рязань выезжала, — вспоминает мама, — времени у них там никогда нет, да хоть пару часочков повидаемся. Мы знали, как тяжело учиться, но сын ни разу не пожаловался. Наоборот, гордился тем, что станет офицером ВДВ.

В Рязани десантник встретил свою любовь из местных жительниц. И потом, когда его распределят в Войска специального назначения на Северный Кавказ, девушка Инна приедет туда за ним.

— Его служба состояла из сплошных командировок, — говорят Каширины. — Весь дом и воспитание дочери держались на нашей невестке Инне. Хорошо, что сейчас современные телефоны позволяют не только позвонить, но и по видеосвязи пообщаться, так что он был в курсе всего происходящего и дома, и у нас, и в семье сестры: воспитывал племянников. Старший из них, как и дядя, решил тоже стать военным. Это он при жизни Ивана ему говорил. Дочку Лизу Ваня просто обожал, с ней у него была особая душевная связь. Сын, вообще, любил детей.

И этот момент подтверждает то, что вместе с сослуживцами в городе своего проживания И.В. Каширин организовал для подростков военно-спортивный клуб «Святослав». Чтобы хорошо разбираться в детской психологии, ещё окончил местный педуниверситет. Дети обожали своего учителя, называя его «командир Ваня». Земляк прививал подрастающему поколению любовь к Родине, делился знаниями основ военной подготовки, скалолазания и проводил полевые выходы. Он выпустил не одно поколение ребят, которые удачно поступали в военные вузы, да и просто знают, как выжить в полевых условиях. После ухода из армии по выслуге мечтал работать в школе…

— Иван, — говорит Инна, с которой общались по телефону, — учил их решать любой спор мирным путём. Муж и сам был неконфликтным, очень ответственным человеком. Ему можно было поручить любое дело. В Рязани, когда мы туда приезжали, обязательно любил посещать своё родное училище. А самым великим праздником для него был День Победы. Иван был очень отзывчивым и приветливым человеком. Про таких говорят — рубаха-парень. Его улыбка говорила сама за себя. Был человеком, для которого чужие потребности всегда важнее собственных. Его доброта не знала границ: он без раздумий отдавал последнее, лишь бы близким было хорошо. Поэтому, думаю, сложно найти человека в Российской армии, который бы не знал или хотя бы раз не слышал о Ване Каширине.

После этого мне несколько раз пришлось и по телефону разговаривать, и лично встречаться с вдовой (тоже так не хочется молодую девушку этим словом называть, да ничего не поделаешь). Красавица! С улыбкой вспомнила, как они четыре раза переназначали с Иваном день свадьбы. Только подойдёт поближе число — он уезжает в далёкую командировку. Опять приблизится дата — Ваню отправляют. И уже в последний раз он взмолился: «Дайте мне нормально жениться, а то невеста вдруг передумает!». Венчались в Михайло-Архангельском храме соседнего с. Мордово.

В раскалённой от солнца Сирии. Та командировка завершилась для боевого офицера Каширина И.В. благополучно.

ПАМЯТЬ О ТЕХ НЕ УМИРАЕТ, КТО ЗА ОТЕЧЕСТВО ПОГИБ

— Нам сын всегда говорил: «Победа будет за нами!». С самого детства для него слово Родина — не пустой звук. Он очень любил свою Россию. Имел множество наград, звонил после очередной и шутил: «Мам, пап, эту медаль я вам посвящаю». Награждён был крестом «За храбрость», медалями Суворова, Жукова, «За боевые заслуги», множеством юбилейных. До последней высшей награды ему вручили медаль «За отвагу». Мы его всегда поздравляли, но Ваня говорил, что не за награды сражается — за Отечество.

17 сентября 2024 года наш земляк Иван Васильевич Каширин совершил подвиг. Посмертно награждён Звездой Героя.

На СВО И.В. Каширин под позывным «Стрелок» находился с первых дней. Родители, разумеется, знали не о всех командировках сына. Он, как мог, оберегал их здоровье и просил об этом жену с дочкой. Например, только после гибели Ивана мама с папой услышали, что он был ранен до того на Курском направлении во время предпоследней командировки. По приезде домой, хоть из какого края, всегда думал о работе, о том, как помочь ребятам, как усовершенствовать дрон (он конструировал их сам), как разгромить врага. Последняя поездка забрала Ивана от родных навсегда…

Участник СВО с первых дней, Иван Васильевич Каширин своим подвигом вошёл в бессмертие.

Иван Васильевич Каширин руководил группой, сдерживающей прорыв бронегрупп противника. В течение 7 дней они отражали наступление врага на нашу территорию. Был сложный бой, который не прекращался ни на минуту. 17 сентября, прикрывая товарищей, Иван получил смертельное ранение. Ценой собственной жизни он смог остановить вражескую колонну и не дал противнику закрепиться на территории России…

— Мы не остались одни со своим горем, — утверждают родители, — нам постоянно звонят сослуживцы Вани, спрашивают, нужна ли какая помощь. Говорим: ничего не надо, просто звоните и приезжайте в гости. А при жизни Ивана многие из ребят на самом деле у нас отдыхали. Мы их принимали, как родного сына. Один из его друзей посвятил Ване стихотворение:

«Боль потери остриём рвёт сердце,

И её невозможно унять.

Невозможно в это поверить,

Но всё же придётся принять.

Принять, что любимого брата не стало…

Не стало сына, мужа, отца,

Командира Вани не стало,

Не стало майора-СТРЕЛКА.

Но нам необходимо собраться

и вспомнить, что он говорил:

По нему не надо плакать,

а гордиться нужно им»…

Именно об этом вспоминает вдова Героя. Прямо накануне его гибели Инна мужу написала: «Я опять плачу почему-то». И получила ответ: «Лучше не плачь, а гордись!».

— И мы гордимся своим Ваней, как ни велика наша скорбь, — говорят его мама и папа. — Гордимся тем, что был храбрым, мужественным, погиб самым настоящим Героем.

И всё-таки, по словам родителей, у сына было накануне какое-то предчувствие. В августе 2024-го года он приезжал домой и как-то завёл разговор о том, где его похоронить, если что. Можно только представить реакцию мамы… Он успокоил родных, сказав: «У меня же работа такая. Похороните там, где моя семья и дети». Детьми он называл всех своих воспитанников. Поэтому Герой России Иван Васильевич Каширин покоится на Северном Кавказе, в городе Ессентуки. Первого сентября в этом городе, ставшем второй родиной Ивана, открыли в его честь мемориальную доску на новенькой школе под номером 11, по улице Поэтической. И сама школа теперь носит имя нашего земляка-Героя. Мои коллеги из газеты «Ессентукская панорама» прислали фото с момента открытия, за что им огромное спасибо.

Эта новая школа в Ессентуках распахнула двери в День знаний. Ей присвоили имя нашего земляка, Героя России Ивана Васильевича Каширина. Мемориальная доска висит на видном месте на фасаде здания. (Фото Виктора Воеводина, «Ессентукская панорама»).

— Так осуществилась его мечта быть всегда рядом с детьми, — говорит Инна. — А сам Иван, в свою очередь, подарил нам надежду на мирное небо, чтобы мы и наши потомки имели возможность исполнять свои мечты.

Звезда Героя России Ивана Васильевича Каширина, которой за свой подвиг он награждён посмертно…

Уважаемые Валентина Викторовна и Василий Иванович, Инна и Елизавета, низкий вам поклон за сына, мужа и отца. Ваш Иван — гордость и нашего Добринского края, и всей России. Его подвиг будет жить в веках, ведь в Евангелии сказано, что «нет больше той любви, аще кто положит душу за други своя».

Память о тех не умирает, кто за Отечество погиб.