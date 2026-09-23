Ведущая к поликлинике и школе дорога стала лучше в Ельце благодаря нацпроекту

Елец продолжает преображаться. В этом году в городе дорожные работы пришли почти на три десятка участков – от ямочного ремонта до полной замены покрытия. Большая часть уже готова, сейчас завершается ремонт улицы Карла Маркса.

Здесь работы идут по принципу «два в одном». Сначала по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» заменили водопроводные и канализационные сети, а после приступили к дорожному покрытию. Уже уложен нижний слой асфальта, осталось выполнить финальный – выравнивающий.

Улица Карла Маркса – одна из основных магистралей города. На ней расположена поликлиника, рядом находится школа, поэтому обновление дороги особенно важно для жителей, отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Елец – туристический центр региона, и мы хотим, чтобы здесь было комфортно и гостям, и местным жителям. Дорожные работы этого года – часть большой системной работы по обновлению инфраструктуры. Почти всё уже сделано, остались финальные штрихи», – прокомментировал глава региона.