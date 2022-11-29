Капитальный ремонт 10-километрового участка трассы Воскресенское – Берёзовка – Ивановка – Данков ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик не только меняет асфальтобетонное покрытие, но и переустраивает основание. Это необходимо большинству дорог, построенных 50-70 лет назад, поскольку они не были рассчитаны на сегодняшнюю нагрузку,

Дорога после завершения работ станет шире, увеличится её грузоподъёмность. Объект переходящий, на него заключён контракт жизненного цикла. Он представляет собой долгосрочное соглашение с подрядной организацией на проектирование, ремонт (в данном случае капитальный) и дальнейшее поддержание в нормативном состоянии полотна и разметки. Всё это обойдется в 549 млн рублей. Контракт рассчитан до 2025 года, ремонт должен завершиться в конце 2023-го.

Данная дорога – один из самых коротких автомобильных маршрутов из Липецка в Москву. Её поэтапно приводят в порядок. В прошлом году были отремонтированы сразу 24 километра. Всего по нацпроекту в этом году планируют сдать более 360 километров отремонтированных региональных дорог.

«Ежегодно в регионе выполняется большой объём дорожных работ, ремонтируются крупные трассы и маленькие сельские дороги. Это позитивно сказывается на безопасности дорожного движения и в целом на качестве жизни людей», – отмечает губернатор липецкой области Игорь Артамонов.