Профилактическая акция «Здоровое долголетие» состоялась в поликлинике Усманской центральной районной больницы. Врачи крупнейших медицинских учреждений Липецкой области провели углубленное обследование пациентов с хроническими заболеваниями, которые уже стоят на диспансерном учёте, а также отбор больных для оздоровления и лечения в областных многопрофильных стационарах и при необходимости за пределами региона.

«Задача власти в сфере здравоохранения – помогать людям, заниматься профилактикой. Во многих районах сегодня не хватает медицинского персонала. Нужно это исправлять. Подобные акции призваны сделать медицину доступнее», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Главные внештатные специалисты управления здравоохранения Липецкой области кардиологического, неврологического, офтальмологического, травматологического и репродуктивного профилей осмотрели около 70 пациентов. Направление на консультацию в областную медицинскую организацию получили 11 человек, на госпитализацию – четыре пациента, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области. Также для усманцев организовали информационные площадки. Все желающие могли принять участие в викторине «Формула здоровья» по принципам здорового образа жизни и в ходе интерактивной беседы «Мои года – мое богатство» ответить на вопрос «Что включает в себя понятие активное долголетие?».

Принципиальным отличием акции «Здоровое долголетие» является то, что в ней принимают участие врачебные бригады, укомплектованные главными внештатными специалистами Липецкой области разнообразных профилей, занятых в ведущих клиниках региона, а также задействуются мобильные диагностические комплексы (мобильные поликлиники). Такая совместная работа врачей различных специальностей позволяет достичь главной цели – активного предупреждения преждевременной смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, а также повышения доступности специализированной медицинской помощи для жителей районов Липецкой области.

В управлении здравоохранения добавили, что пандемия внесла коррективы в организацию профилактических мероприятий в регионе. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции они проводятся с учетом всех ограничительных мер. Для соблюдения социальной дистанции пациентами время между приемами врачей увеличено, а кабинеты специалистов распределены по разным этажам здания, чтобы не было пересечения потоков пациентов. Обязательным остается ношение масок, термометрия, регулярная обработка поверхностей.