30 сентября в России стартует главное событие в сфере АПК – Неделя агропромышленного комплекса. В ее рамках с 5 по 8 октября состоится 24-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2022», которая пройдет в Московской области в парке «Патриот».

Масштабная выставка «Золотая осень» традиционно познакомит гостей с основными достижениями регионов и ведущих компаний отрасли в области растениеводства, животноводства и пищевого производства, а также продемонстрирует новейшие образцы сельскохозяйственной техники.

Липецкую область на выставке представят более 15 агропромышленных компаний. На стенде региона можно будет познакомиться с разнообразной продукцией, выпускаемой на территории области: это и детское питание, и яблоки, соки, пюре, и молочная продукция, сыр, мясные деликатесы, и кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты, минеральная и фруктовая воды, пиво, овощи, сахар. Посетители липецкого стенда увидят макет маслоэкстракционного завода, открытого в этом году в регионе, и образцы продукции этого предприятия. Будет доступен информационный материал селекционных животноводческих компаний и предприятия, производящего премиксы для всех видов животных. Также в павильоне Животноводство два племенных хозяйства Липецкой области представят лучших коров голштинской и красно-пестрой породы.

В рамках деловой программы эксперты и участники рынка рассмотрят такие направления, как государственная поддержка АПК, развитие сельских территорий, цифровизация, производство органической продукции, кадровое обеспечение отрасли, агротуризм и другие темы. Особое внимание будет уделено вопросам профессионального роста и реализации личностного потенциала женщин, занятых в сельском хозяйстве, — их обсудят на Форуме «Женщины в АПК».

Липецкая область участвует в работе выставки «Золотая осень» на протяжении многих лет. Высокое качество продукции липецкого АПК подтверждено многочисленными медалями и дипломами, полученными за победу в отраслевых конкурсах на предыдущих выставках. «Липецкие аграрии не только полностью обеспечивают потребности наших жителей в продуктах питания, но и способны обеспечить ими несколько российских регионов. Потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства, применении самых передовых научных достижений», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.