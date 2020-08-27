Ведущие онкологи региона обследовали жителей Лебедянского района

Профилактическая акция «Онкодесант» прошла сегодня на базе Лебедянской центральной районной больницы. Жители муниципалитета прошли обследование у специалистов Областного онкологического диспансера. Приём вели общий онколог, онкогинеколог, онкоуролог, лор-онколог, абдоминальный онколог, стоматологи.

Врачи функциональной диагностики, врачи-рентгенологи и маммологи центральных районных больниц провели ультразвуковую диагностику и маммографические исследования.

Кроме того, работала информационная площадка Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, где все желающие смогли пройти «10 шагов в борьбе против рака» и принять участие в интерактивной беседе. Посетители больницы получили консультации по профилактике онкологических и других социально значимых заболеваний, а также по правильному питанию. До конца года онкологи посетят ещё семь районов Липецкой области.

«Профилактика заболеваемости, охрана здоровья жителей региона являются одними из приоритетных направлений деятельности органов власти, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю Липецкой области».

Совершенствование своевременной диагностики злокачественных новообразований, и внедрение современных методик лечения являются основными направлениями развития онкологической службы региона. Ключевой задачей в борьбе с онкологическими заболеваниями является ранняя диагностика злокачественных новообразований, создание системы маршрутизации пациентов. Важнейшая роль в этом отводится лечебно-профилактическим учреждениям общей лечебной сети. В Липецкой области функционирует 41 смотровой кабинет, 391 фельдшерско-акушерский пункт, 66 отделений общей врачебной практики, 33 первичных онкологических кабинета, из которых пациенты направляются в областной онкологический диспансер, активно включились в борьбу с онкологическими заболеваниями два «Центра амбулаторной онкологической помощи».