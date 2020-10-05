Ведущие театры России привезут свои постановки в Липецк

Фестиваль «Липецкие театральные встречи» в 36-й раз пройдёт в областном центре. Липчане увидят лучшие российские постановки на сцене театра Толстого в исполнении артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Белгорода, Кинешмы, Абхазии.

Как сообщает региональное управление культур и туризма, в 2020 году афиша фестиваля состоит из лучших классических произведений отечественной и зарубежной драматургии – от Александра Островского до Карла Гольдони, а также актуальных пьес современных авторов. В Липецк приедут ведущие российские театры и гости из-за рубежа. Театральный форум продлится целую неделю.

«Фестиваль неизменно приковывает к себе внимание подлинных ценителей искусства. Такие события делают культурную жизнь региона богаче, дают возможность зрителям увидеть лучшие постановки», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В театре зрителям необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. В зале будет действовать шахматная рассадка.