Сегодня, 31 августа, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов ответит на вопросы жителей. Трансляция начнется в 12:00 на телеканале “Липецкое время” и на официальных страницах администрации в социальных сетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”.

Прямой эфир будет вести Юрий Подкопаев, ведущий информационных программ на телеканале «Звезда». Журналистскую карьеру начинал в Липецке, работал специальным корреспондентом ГТРК «Липецк», шеф-редактором программы «Новости» телеканала «СТВ-7» и «ТВК». С 2007 года ведущий и специальный корреспондент телеканала «Звезда».

На сайт, а также специальную телефонную линию поступило уже больше 1500 обращений от граждан, среди самых популярных тем – благоустройство, дороги, ЖКХ, социальная поддержка и здравоохранение.

«Прямая линия» – уже традиционный формат общения главы региона с жителями. Игорь Артамонов не раз подчеркивал важность диалога власти с липчанами.

«Общение в прямом эфире – интересный формат для меня, как руководителя области. И я, и главы районов всегда в доступе в соцсетях, но прямой эфир, помогает взять на контроль решение вопросов, которые волнуют многих», – считает Игорь Артамонов.