13 марта свой 100-й день рождения отметила жительница села Талицкий Чамлык А.М. Черникова. И в этот день в ее доме было очень многолюдно. На солидный юбилей к Александре Максимовне приехали ее дети, внуки, правнуки, родственники.

С почетной миссией к юбилярше приехали глава Добринского района Александр Пасынков, исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Александр Полунин, руководитель службы соцзащиты населения Вадим Батышкин.

Каждый из официальных лиц тепло и от всего сердца поздравили Александру Максимовну с такой знаковой датой.

— На своем жизненном пути, — сказал в адрес юбилярши А.Н. Пасынков, — Вы повидали немало: военный и послевоенный холод и голод, тяжелый сельский труд с самого детства. Но, несмотря на это Вы сохранили оптимизм, отменную память и любовь к близким людям. Поэтому сегодня в вашем доме столько гостей. Желаю Вам крепкого здоровья, жить и радовать своих родных и нас всех как можно дольше.

Затем представители из района передали А.М. Черниковой слова благодарности, цветы, подарки и пожелания здоровья от Президента России В.В. Путина, губернатора Липецкой области И.Г. Артамонова и депутата Липецкого областного Совета депутатов Г.Н. Крутских.

Александра Максимовна за свой долгий жизненный путь, действительно, повидала немало.

В годы Великой Отечественной войны она занимала ответственную должность кассира в Госбанке в Талицком Чамлыке. А в послевоенные годы трудилась продавцом и затем была заведующей Талицкого сельпо. В 1947 году Александра Максимовна вышла замуж за ветерана войны Василия Ивановича. Вместе воспитали троих сыновей, которые подарили им 6 внуков и 10 правнуков.

Семейная фотография. Александра Максимовна с мужем, детьми и внуком.

За свой труд А.М. Черникова была отмечена званием ветерана труда, труженицы тыла. В ее копилке немало и других благодарностей за добросовестный труд.

Самой главной наградой в своей жизни А.М. Максимова считает своих детей, внуков и правнуков, которые стараются по возможности всегда приехать в гости.

И, конечно же, за праздничным столом звучали самые теплые и искренние пожелания в адрес юбилярши…