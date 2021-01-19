18 января, накануне православного праздника Крещения Господня, поздравления принимала жительница села Перехваль Данковского района Екатерина Михайловна Чаплыгина. Ей исполнилось 100 лет!

Новостью в своем Инстаграм поделился глава Данковского района Валерий Фалеев.

Будущая долгожительница родилась в 1921 году, в многодетной крестьянской семье. Её жизненный путь не был лёгким, с малолетства Екатерина начала работать, помогая маме по хозяйству, потом была рабочей в колхозе «Дружба»: много работала в поле, а также ухаживала за телятами.

В биографии виновницы торжества отсутствует строка об окончании школы, причиной этому были материальные сложности и тяжёлое детство.

Екатерина Михайловна относится к категории тружеников тыла, так как в годы войны помогала трудом ковать победу, работала на добыче торфа, рыла окопы, вместе со сверстницами участвовала в охране военнопленных немцев.

После войны познакомилась в колхозе с будущим мужем – Иваном Сергеевичем Чаплыгиным, вернувшимся с фронта с серьёзным ранением. Он был бригадиром и учётчиком на складе, уважаемым односельчанами (30 лет назад супруг умер).

В браке родились трое дочерей, одна из них сейчас живёт в Санкт-Петербурге, другая в Липецке, третья в Задонске. Есть 5 внуков и 6 правнуков.

Простая, скромная труженица, Екатерина Михайловна в 55 лет ушла на заслуженный отдых и продолжала вести домашнее хозяйство. И сейчас она помнит подробности вековой давности, в памяти сохранились не только тяжёлые периоды, но и немало светлых моментов, например – яркие танцевальные вечеринки под гармошку на деревенском «пятачке».

На вопрос: о каком подарке может мечтать человек в 100-летний день рождения? – именинница ответила, что самый ценный подарок получила уже давно – свою жизнь.

“Сегодня вместе с коллегами искренне поздравили уважаемую Екатерину Михайловну со знаменательным юбилеем, вручили поздравление от Президента РФ, от губернатора, конверт с материальной поддержкой, подарки и цветы”, – рассказал Валерий Фалеев.