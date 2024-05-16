Первенство Липецкой области и региональный Открытый Чемпионат по велоспорту прошли в Елецком районе на участке дороги от села Воронец до села Малая Боевка. Соревнования собрали более 80 участников из Липецка, Ельца, Курска, Воронежа, Тамбова и Белгорода. Дистанции были разные: 5, 7, 15 и для самых-самых – 100 километров.

Групповая гонка на сто километров в Липецкой области проводилась впервые за 30 лет. На максимальной дистанции соревновались 30 человек. В тройке лидеров оказались два воронежца и липчанин Дмитрий Пополитов, который пересёк финишную черту третьим.

«Массовые велогонки дают большой заряд позитива и спортивного азарта. Стараемся создавать в регионе хорошие условия, строим и ремонтируем дороги, чтобы липчанам было где ездить комфортно и безопасно. То, что у нас есть места даже для проведения межрегиональных соревнований, говорит о том, что усилия не проходят даром», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.