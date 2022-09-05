Сразу два больших велосипедных события прошли в областном центре в минувшие выходные. В рамках проекта «Байк-парк «Студёновский» добровольцы открыли первый в городе грунтовый «памп-трек» — велосипедную трассу, которая представляет собой сочетание ям, кочек и контруклонов. На нем прошли первые соревнования в дисциплине «дуал-памп» для участников от трех лет и старше.

«Построить памп-трек в Липецке – это давняя мечта нашей команды, — сообщила создатель добровольческого проекта «Байк-парк «Студёновский» Татьяна Анучина. Ей помогла реализоваться международная грантовая премия #МыВместе, призёрами которой мы стали в прошлом году. Судя по тому, сколько участников собралось на соревнования, грунтовый памп-трек оказался востребованным сооружением, мы рады, что подарили любителям велосипедного спорта возможность тренироваться и соревноваться в Липецке в этой интересной и сложной дисциплине велосипедного спорта».

Всего в соревнованиях на памп-треке приняли участие 60 человек, победителями в младших возрастных категориях на беговелах стали трехлетний Тимофей Петроченко, четырехлетний Глеб Вашурин и пятилетняя Полина Артамонова, на велосипедах – семилетний Артем Анучин. Все они из Липецка. В категории «Велосипед 9-10 лет» победу одержала липчанка Алиса Поповичева, в категории «Велосипед 11-12 лет» первым к финишу пришел представитель липецкой спортшколы Дмитрий Самохин, в категории «Велосипед 15-17 лет» победил участник из Воронежа Данил Широков. Среди взрослых участников абсолютную победу одержал тамбовчанин Кирилл Шохин.

4 сентября в Студеновском карьере Липецка состоялся финал «Эндуро-серии Черноземья», собравший участников из Липецка, Старого Оскола, Тамбова и Воронежа. В велосипедном спорте эндуро — это скоростные спуски на время. Добровольцы проекта подготовили шесть эндуро-секций с камнями, «дропами», разрывами и бревнами. Победителями и призерами соревнований стали участники, которые преодолели спуски быстрее, чем все остальные. А всю эндуро-серию, которая состоялась в этом году в четырех регионах – Тамбове, Белгороде, Старом Осколе и завершилась финалом в Липецке, выиграла тамбовская команда. Абсолютным победителем стал Алексей Пискун, второе место занял Кирилл Шохин, на третьем – Андрей Остроухов.

Участников соревнований получили благодарственные письма, медали и памятные подарки. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.