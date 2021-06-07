Любители активного образа жизни приняли участие в велопараде. Он прошёл в Липецке 6 июня. Горожане участвовали в заезде целыми семьями. Самой маленькой велосипедистке было всего полтора года, самому старшему – 76 лет.

Заезд стартовал 13:00 от Липецкого областного центра культуры, народного творчества и кино. Участники велопарада преодолели девять километров, маршрут прошёл по центральным улицам города. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников здорового образа жизни и физической культуры становится больше», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Работало много интересных площадок. Липчане получили футболки, стикеры, браслеты, велозвонки, ветряки и другие подарки. Кроме того, все желающие могли помочь животным – подопечным приюта «Дворянское гнездо».

Сразу после финиша, организаторы выбрали трёх обладателей самых необычных средств передвижения. Ими стали владелец «лигерада», участница на лонгборде и семья на четырёхместном веломобиле. Победители получили призы и подарки.