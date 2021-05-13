Любителей активного образа жизни и двухколёсного транспорта приглашают принять участие в традиционном велопараде. Он запланирован в Липецке на 6 июня и в этом году пройдёт по новому маршруту.

Точкой старта и финиша станет площадка перед Липецким областным центром культуры, народного творчества и кино. Участники проедут по улице Космонавтов на Вермишева, затем до кольца 9-го микрорайона, свернут направо на Московскую, оттуда на Гагарина, у площади Авиаторов повернут на Космонавтов и помчатся к финишу. Движение автотранспорта по маршруту будет останавливаться поступательно на время движения колонны.

«В Липецкой области развивается спорт. Жители региона активно приобщаются к здоровому образу жизни. Будем и дальше поддерживать спортивные праздники и вовлекать ещё больше людей», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Ограничений по возрасту для участников нет. Дети до 14 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей. На финише участников ждёт розыгрыш памятных подарков. Подробности о маршруте и условиях участия можно узнать в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм.