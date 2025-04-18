Велопробег памяти Ивана Флерова пройдет в Грязинском районе

Велопробег по маршруту Грязи-Двуречки, посвящённый Герою России Ивану Флёрову, командиру батареи легендарных боевых машин «Катюша», пройдет в Грязинском районе 24 апреля.

8:15 – 8:45 – сбор и регистрация участников (г. Грязи, сквер 50-летия Победы, памятник «Катюше»),

9:00 – 11:20 – старт и движение по городу,

11:20 – 13:00 – маршрут через Красную Дубраву – Фащевку – Двуречки,

13:00 – 13:30 – торжественное открытие мемориальной доски Ивану Флерову.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. «Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает Игорь Артамонов.