Старт традиционного велопробега по маршруту Грязи — Двуречки памяти земляка, Героя России Ивана Андреевича Флерова будет дан в пятницу, 23 апреля, в 9.00 на Красной площади города Грязи Липецкой области. Уже нескольких лет так грязинцы вспоминают уроженца села Двуречки Ивана Андреевича Флерова, командира батареи легендарных боевых машин «Катюша», которому посмертно было присвоено звание Героя России.

К участию в велопробеге приглашаются жители и гости Грязинского района не моложе 14 лет, имеющие медицинскую справку или коллективную заявку с допуском врача, необходимую техническую и физическую подготовку для преодоления расстояния 30 км или 60 км. По пути следования колонна велосипедистов сделает остановки для возложения цветов к мемориалам павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Конечным пунктом станет родина четырех Героев Советского Союза и одного Героя России — село Двуречки, которому недавно было присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести». В доме-музее И.А. Флерова участников велопробега ждет экскурсия, подготовленная специалистами отдела культуры администрации Грязинского района.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. «Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает руководитель области.