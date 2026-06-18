Велопробег в честь праздника

В посёлке Петровский и селе Новопетровка состоялся яркий и запоминающийся велопробег в честь Дня России.

— Такое мероприятие у нас уже стало традицией, — рассказывает заведующий местным ДК Фёдор Андреевич Хавлин, — инициаторами и участниками вместе со мной выступают руководитель кружковой деятельности Людмила Васильевна Лычкина и ведущий методист Надежда Евгеньевна Хавлина.

Шестой год подряд 12 июня взрослые и дети собираются у здания ДК, чтобы дружно, держа флаги в руках, отправиться в путешествие по улицам Петровского. Не менее трёх километров преодолевают велосипедисты, их радостно приветствуют жители. Велопробег дарит всем заряд позитива, напоминает о важности единства. Вот добрались гонщики до конечной точки, откуда и отправлялись в путь, — здания ДК, и уже заговорили о том, как вновь порадуют односельчан на День флага в августе.

Не отстали от своих соседей и жители Новопетровки. Здесь организатором велопробега стала заведующая сельским клубом Татьяна Алексеевна Каширская.

— У нас участвовали все от мала до велика, в том числе ребятишки, приехавшие на каникулы к бабушкам из городов, или взрослые, на праздничные выходные решившие навестить родню, — говорит она. — Самому маленькому было 4 годика, возраст старших участников — 60+.

По словам Татьяны Алексеевны, они специально к торжеству закупили 60 флагов. Сами катили с триколорами и дарили их по пути землякам. Новопетровцы радостно встречали проезжавших мимо велосипедистов. К ним также примкнул один автолюбитель с Тамбовщины, прибывший навестить своих в Новопетровке. Молодой человек увидел колонну с флагами и захотел тоже таким образом отметить день России.

— После велопробега мы по традиции дарим ребятишкам гостинцы, — добавляет Татьяна Алексеевна, — чтобы они ещё долго вспоминали этот праздник, а повзрослев, своим детям рассказывали, как в детстве отмечали День России в Новопетровке. Этот праздник — символ единства нашей страны и гордости за её историю. Наша сила, в том числе, в любви к малой родине.