Велосипедисты проедут 33 километра по Задонскому округу

26 сентября в Задонском округе пройдёт «Велопрогулка по Липецкой земле» — главное спортивно-туристическое событие этой осени. Мероприятие приурочено к Международному дню туризма. Участники проедут 33 километра по кольцевому маршруту. Старт и финиш — на площадке путевого отеля «ЗА». Это удобно: можно оставить машину и сразу отправиться в путь.

Главная идея велопрогулки — соединить спорт, отдых на природе и знакомство с историей родного края. Здесь не нужно спешить и ставить рекорды. Можно просто крутить педали и любоваться осенними пейзажами. Маршрут проходит через три интересных места Задонского округа:

— Церковь Рождества Христова (село Верхнее Казачье). Храм построили в 1885 году на месте старой деревянной церкви 1676 года. В 2012 году его восстановили из руин. Место очень красивое — отличный кадр для фото и первая остановка с экскурсией.

— Тешев парк (город Задонск). Новое общественное пространство, открытое в 2024 году на месте заброшенного оврага у реки Тешевки. Здесь волонтёры дадут участникам питьевую воду.

— Усадьба Кожиных (село Репец). Главная архитектурная жемчужина маршрута — памятник XVIII века. Здесь гостей ждёт большая программа: консультации мобильного ТИЦ «Липецкая земля», ярмарка местных производителей, санитарные зоны и велопарковка.

«Липецкая область — это регион, где есть что посмотреть и чем гордиться. Задонский округ — настоящая жемчужина нашей территории: возрождённые храмы, усадьбы, красивая природа. На такой велопрогулке можно открыть для себя Липецкую землю заново», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На старте и финише будет большая парковка для машин. Участникам выдадут стартовые наборы: рюкзак, номер, батончики, воду и буклет. На всей дистанции будут работать волонтёры. Техпомощь для велосипедов обеспечит партнёр проекта. Также гостей ждёт развлекательная программа и диджей-сет на старте.

Регистрация на «Велопрогулку по Липецкой земле» открыта до 25 сентября по ссылке.