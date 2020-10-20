Велосипедисты возрадуются. В Липецке планируют создать кольцевой маршрут для лёгкого транспорта

В Липецке задумали создать кольцевой маршрут для лёгкого транспорта. Для реализации масштабного проекта была создана рабочая группа. В неё вошли представители департаментов по физической культуре и спорту, градостроительства и архитектуры, дорожного хозяйства и благоустройства, велоактивисты, члены архитектурного сообщества, сотрудники ГИБДД и общественники.

Сейчас члены группы прорабатывают стандарты для проектирования. Предполагаемая схема нового велодорожного каркаса уже готова. Ожидается, что маршрут лёгкого транспорта пройдёт через район НЛМК, Набережную, центральный пляж, площади Героев и Победы, а также старые и новые микрорайоны.

– Система будет закольцована и соединит так называемые «точки притяжения». Именно такая задача была поставлена мэром Евгенией Уваркиной в августе на совещании, посвященном созданию в Липецке инфраструктуры для движения лёгкого транспорта. О том, что велодорожки нужны, говорит и активность горожан в обсуждениях – немало людей предпочли бы использовать экологически чистый транспорт вместо автомобилей, – поясняет председатель департамента градостроительства и архитектуры Виктория Катасонова.

Специалисты проанализировали существующую в городе инфраструктуру, а также спланировали, где уже в ближайшее время будет возможно организовать велодорожки в ходе благоустройства территорий по нацпроектам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда».

– Наиболее серьёзным остаётся вопрос соединения разрозненных участков инфраструктуры. Для этого нужны дополнительные средства. Сейчас мы ищем источники финансирования, – отметила Виктория Катасонова.

Предполагается, что велодорожки пройдут таким образом, чтобы любой мог добраться из пункта А в пункт Б, не мешая при этом пешеходам. После утверждения стандартов проектирования планируют приступить непосредственно к созданию проекта. Его вынесут на общественные обсуждения, чтобы липчане могли высказать свои предложения и замечания, а также определить последовательность реализации этапов. Первичную документацию планируют подготовить уже к концу года. Это будет план-график корректировки существующих участков и планировки новых, которые создадут в ходе ремонтов и при реализации федеральных программ.

Сейчас проектировщики рассматривают особенности создания системы. Так, например, решётки водостока, которые могут встречаться на пути велосипедистов, должны быть размещены поперёк направления движения, некоторые места проезда будет необходимо уширить, а также по возможности разделить встречные потоки велосипедистов. Ожидается, что создание инфраструктуры позволит снизить нагрузку на автомобильный транспорт, сократит число ДТП и объём выбросов парниковых газов.