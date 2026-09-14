Велозаезд в ОЭЗ «Липецк» объединил участников из нескольких регионов

В особой экономической зоне «Липецк» состоялся спортивный фестиваль, объединивший велозаезд и выполнение нормативов ГТО. Промышленная площадка на один день стала центром спортивной жизни региона.

Участниками мероприятия стали не только жители Липецкой области – приехали гости из Воронежа и Тамбова. В велогонке принял участие губернатор региона Игорь Артамонов.

Велоспортсменам предложили две дистанции: 20 километров для опытных и профессиональных гонщиков, а также фан-заезд на 10 километров для любителей разного возраста и уровня подготовки.

«Замечательно, что промышленная площадка на один день стала местом притяжения для активных людей. Такие события объединяют и показывают, что Липецкая область – регион, где есть место и для работы, и для спорта», – отметил губернатор Игорь Артамонов.