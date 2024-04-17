Андрей и Людмила ФРОЛОВЫ, п. Добринка.

День свадьбы: 5 июня 1999 года.

— Мне кажется, я знала Андрея всю жизнь, сколько себя помню, — говорит Людмила. — Я жила в Павловке, а он приезжал из Добринки в наше село к своей бабушке. Вместе играли в детстве, вместе взрослели, ходили в клуб на танцы. Он даже доучивался 11 класс в нашей школе.

25 лет вместе. Накануне серебряной свадьбы.

Наверно, в это время Андрей (он старше на год) посмотрел на Людмилу другими глазами и понял, что влюбился. Потом парень ушел в армию. Демобилизовался в мае 1998 года, когда Людмила училась на предпоследнем курсе Липецкого медколледжа. Целый год они встречались. Получив диплом, Людмила вернулась в Павловку и устроилась медсестрой в детское отделение районной больницы. Андрей работал в колхозе «Родина» и одновременно учился — получал вторую техническую специальность.

В общем, обстоятельства складывались удачно и молодые люди назначили день свадьбы.

5 июня 1999 года стояла сильная жара, не характерная для начала лета. Расписывались жених и невеста на сцене Павловского Дома культуры, а свадьбу играли на втором этаже этого же здания под музыку популярнейшего в те годы плавицкого коллектива под руководством Владимира Свинцова (такое впечатление, что эти ребята в свое время «переженили» большую часть молодежи района — прим. авт.).

— Гостей собралось много — человек сто, это точно, — рассказывает Людмила. — Было весело и шумно. Надарили нам много денег, были даже доллары. Добавили немного и купили нашу первую машину — «семерку».

Первые два года молодая семья жила с родителями Людмилы. Там же родилась дочка Аленка. Вели большое хозяйство, сажали деревенский огород. Довольно быстро обзавелись собственным жильем в Добринке: сначала это была однокомнатная квартира, потом — трехкомнатная. Людмила переучилась на фармацевта и перешла работать в аптеку.

У Фроловых двое детей. Никита младше сестренки на семь лет. Сейчас он заканчивает 11-й класс. А вот Алена уже живет своей семьей.

— Дочка вышла замуж рано, в 18 лет, — продолжает Людмила. — Никаких возражений с нашей стороны не было. Мы сами по нынешним меркам довольно рано поженились: мне было 20, Андрею — 21 год. Главное, чтобы чувство было настоящим. Наш зять Вадим очень хороший, надежный парень, офицер. Дети подарили нам внучку Мирославу, которой сейчас 10 месяцев.

Когда Людмила и Андрей женились, как-то не подумали сразу о венчании. Потом за житейскими хлопотами тоже не могли никак собраться. Встать под венец решили в 2019 году, когда венчались их дети в храме с. Павловка.

Нынешний год у Фроловых богат на события, радостные и волнительные. Сначала сдача сыном ЕГЭ, потом серебряная свадьба Людмилы и Андрея, а затем выпускной вечер Никиты и его поступление в институт.

По традиции праздники и годовщины свадьбы супруги отмечают в кругу семьи, которая за последнее время у них значительно расширилась. За большим семейным столом обязательно сидит мама Вадима — Анна. Это очень скрепляет родственные связи, впрочем, как и совместные ежегодные поездки на море и вылазки с ночевкой на реку Битюг. Старшее поколение берет свои отпуска, подстраиваясь под график Вадима, чтобы вместе отдохнуть.

Большая семья: зять Вадим с внучкой Мирославой, дочь Алена, сын Никита, Людмила и Андрей Фроловы.

— Семья — это самое важное в жизни любого человека, — считает Людмила. — Большое счастье, когда встречаешь именно своего человека. Мне с мужем очень повезло. Андрей, сдержанный по натуре и не очень щедрый на ласковые слова, на самом деле надежный человек, за которым я себя чувствую, как за каменной стеной. С ним даже поругаться невозможно. Выслушает меня с улыбкой: «Ну что — все?». И ссора затухает в самом начале. Я одна из тех счастливых женщин, которые не знают, например, как устроен кран в ванной. В то же время муж не считает для себя зазорным помочь мне на кухне. Для праздничного стола всегда вместе готовим.

Есть у Людмилы и свои женские «секретики», как сохранить в семье мир и лад:

— Женщина должна казаться мужу более слабой, чем есть на самом деле, чтобы ему хотелось ее поддерживать и защищать, а еще немного … завоевывать.