Вера Хорошилова: “С профессией не ошиблась”

За 36 лет работы в торговле продавец магазина «Дубок» ООО «Добринский кооператор» Вера Хорошилова не раз была отмечена наградами. Самые значимые из них: значок «За добросовестный труд в потребительской кооперации России» и почетная грамота Липецкого областного Совета депутатов. А теперь к ним прибавилось звание «Заслуженный работник торговли Липецкой области».

ЕЁ ЗДЕСЬ УВАЖАЮТ

Односельчане любят и уважают улыбчивую, всегда настроенную на позитив Веру Васильевну. Пока мы разговаривали с ней, все, кто заходил в магазин, считал своим долгом сказать несколько теплых слов о «нашей Вере».

Светлана Капустина:

— Когда захожу в этот магазин, уверена, что здесь мне всегда предложат нужную вещь, посоветуют, подскажут. А чего нет в наличии, можно заказать. У меня в семье две бабушки и дедушка старенькие — кому плед, кому халат теплый привезут. Ни одну просьбу не оставят без внимания.

Светлана Брусакова:

— Я живу с Верой Васильевной по соседству. В прошлом году решили отметить 50-летие своей улицы Октябрьской. Сами все организовали: и столы, и развлекательную часть. А одним из инициаторов была неутомимая Вера Васильевна. Не один человек ей за это спасибо сказал. В магазине, где она работает, весь коллектив хороший. А Вера по-соседски всегда готова выручить. Если по какой-то причине не могу в магазин сходить, позвоню — она все, что нужно принесет.

А вот что написал в Книге отзывов и предложений липчанин Александр Горшков:

«Я очень благодарен продавцам магазина «Дубок» за обслуживание и вежливость. Они молодцы! Хорошие девчонки!»

Сама Вера Васильевна призналась:

— Я очень люблю свою работу, о которой мечтала с детства.

ЧТОБЫ ЛЮДИ БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ

Родилась наша героиня в с. Хворостянка. После школы по примеру старшей сестры Ольги решила связать свою жизнь с торговлей. Правда, та окончила техникум, а Вера — Липецкое кооперативное училище.

Получив диплом с отличием, по распределению вернулась в родную Хворостянку. По сей день жалеет, что не пошла учиться дальше — и способности, и желание было. Но потом вышла замуж, родились дети и не до того стало. Впрочем, Вера Васильевна за годы работы приобрела такой опыт и практические знания, что сама давно уже является наставником для молодежи. По ее мнению, самое главное в их профессии — добросовестность и желание приносить людям пользу.

Конец 80-х — начало 90-х — самое трудное время. В стране дефицит всего. По талонам продают масло, сахар, водку… Это сейчас полки сельмага ломятся от изобилия, а товар завозится по два-три раза в неделю. Тогда же люди были рады всему, что появлялось на прилавке.

— Хотелось всем угодить. Когда удавалось завезти, к примеру, конфеты, — рассказывает Вера Васильевна, — расфасовывали их в пакетики по сто граммов, чтобы большему количеству людей хватило. Сейчас такое и представить себе трудно…

Десять лет спустя семья переехала в Дубовое. Целый год Вера трудилась на местной птицефабрике. Хоть и зарплата там была немного повыше, работа эта ей не нравилась.

— Не мое и все, — вспоминает теперь уже с улыбкой наша собеседница.

А тогда, бывало, и плакала от обиды на судьбу. Поэтому когда предложили должность заведующей магазином ТПС «Дубовое», согласилась не раздумывая. Позже перешла в магазин «Дубок», где трудится по сей день под руководством заведующей Ольги Богдановой.

— Коллектив у нас замечательный, — добавляет Ольга Борисовна. — Помогаем друг другу. Стараемся, чтобы население было довольно. Магазин ежемесячно перевыполняет план. К нам приезжают за покупками даже из соседних Ивановки и Хворостянки.

— А что сегодня пользуется спросом у сельчан? — интересуемся у продавцов.

— То же, что и у всех, — ответила В. Хорошилова. — Когда несколько лет назад впервые в продаже появились пакетики с семечками, не верилось, что в деревне кто-то их будет покупать. А сейчас это самый ходовой товар, впрочем, как и молоко, яйца, овощи. Далеко не все теперь даже в деревне держат подсобное хозяйство. У нас же вся продукция свежая. Спасибо председателю Совета Добринского райпо Юрию Васильевичу Будаеву и директору ООО «Добринский кооператор» Татьяне Серафимовне Гордеевой, благодаря которым в нашем магазине всегда поддерживается хороший ассортимент товаров.

О СЕМЬЕ

Вера Хорошилова — заботливая мама и хорошая хозяйка. С мужем Сергеем Борисовичем воспитала двоих детей. Дочь Екатерина осуществила мечту мамы — закончила Белгородский торговый колледж, а затем институт. Сын Александр по профессии электрик. У супругов Хорошиловых уже двое внуков.

Ольга ФРОЛОВА.