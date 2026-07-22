Вера и добро ведут её по жизни

На недавно прошедшей отчётно-выборной конференции Добринской местной организации Всероссийского общества инвалидов Анну Николаевну Донюкову избрали в правление нашего общественного объединения. Одновременно она является председателем Демшинской первичной ячейки. Конечно, чтобы возглавить местную ячейку людей с ограниченными возможностями здоровья, надо иметь хорошие организаторские способности, непререкаемый авторитет у земляков, а также заручиться доверием местных властей. Всё это у Анны Николаевны есть, поэтому Добринская местная организация инвалидов с радостью приняла Анну в правящий орган и надеется на её плодо-

творную работу.

Родилась она в с. Демшинка в семье колхозников. Отец Киселёв Николай Дмитриевич всю жизнь работал в колхозе имени Крупской. Был хорошим семьянином, так как сам был лишён такой опоры, потому что его отец погиб во время войны. Мать Ани Валентина Фёдоровна работала свекловичницей. А когда ослепла свекровь, то ухаживала за ней.

Родители Ани своими силами построили небольшой саманный дом по улице Центральной, а потом уже, встав крепко на ноги, возвели большой кирпичный. И в 1975 году, когда Аня пошла в 5 класс, справили новоселье. И всё это случилось благодаря мастеровому отцу и, конечно, его матери Анне Трофимовне, всю жизнь опекавшей семью сына и помогавшей ей всем, чем было можно.

Бабушка Анна, в честь которой назвали героиню сегодняшнего рассказа, сыграла большую роль в духовно-нравственном воспитании внуков. Она была глубоко верующим человеком. В селе возвышался огромный Михайло-Архангельский храм, который был закрыт с 1936 года и почти разрушен. Бабушка в большие религиозные праздники брала внучку за руку и вела в храм. Здесь она читала молитвы, крестилась, кланялась иконам, проступавшим сквозь пыль и побелку. Затаив дыхание, девочка любила слушать пересказы Библии в интерпретации бабушки.

В школу Аня пошла вооружённая духовно-нравственными знаниями. Она знала, что жить надо по совести, делать добро людям, сострадать. Училась одинаково хорошо по всем предметам. Любила очень читать книги.

Прошло много лет с тех пор, как Анна окончила среднюю школу, но до сих пор с благодарностью вспоминает своего первого учителя Будаеву Александру Сергеевну и директора школы Злобина Михаила Ивановича, фронтовика, учителя истории.

После школы, получив хороший аттестат, поступила в Липецкий кооперативный техникум. В это время умирает бабушка Анна Трофимовна. Девушка впервые понесла утрату человека, который так много значил для её формирования как сильной личности. Именно бабушка заложила внутренний стержень, который помогал потом Анне всю жизнь в критические моменты не раскисать, а собираться и идти вперёд.

Окончив техникум, девушка немного поработала в торговле в Сафоновском сельском Совете, затем в селе Приозёрном Верхнематрёнского сельсовета. Здесь встретила свою судьбу — Донюкова Леонида, работавшего на ферме колхоза имени Фрунзе. А в это время в Демшинке функционировал филиал Дубовской птицефабрики. Молодая семья, посоветовавшись, решила переехать туда. Леонид Иванович устроился на фабрику оператором. В 1986 году родился единственный сын Николай. В это время Аня поступила учиться на заочное отделение Мичуринского педагогического института на биолого-химический факультет.

Директор школы М.В. Бобков предложил ей должность лаборанта и несколько часов общей биологии. На тот момент в школе не было учителя химии. Вскоре Анне Николаевне дали часы географии, истории, рисования и классное руководство.

После развала птицефабрики муж Анны устроился в колхоз мельником. Умер рано — в 2006 году. Но, как говорится, одна беда не приходит в дом.

В школах района началась оптимизация, и Анна Николаевна, как и многие ее коллеги, осталась без работы. Стала искать любую вакансию. Так в ее трудовой книжке появилась запись нового места работы — Госстрах. И Анна, чтобы ездить к клиентам, освоила вождение, отучившись в ДОСААФ. Это всегда было мечтой. Ещё в детстве отец научил дочку управлять машиной ЗИЛ. До получения водительского удостоверения она ездила на мопеде, а потом купила себе маленькую машину «Ока». Уже потом сын подарил ей «Шевроле».

Всё со временем стало на места. И всё бы неплохо: сын окончил педагогический институт, работал, женился. Появились внуки. Были ещё живы и родители Анны. Но как снег на голову в ее жизнь ворвалась болезнь, которую обнаружили при УЗИ. Услышав серьезный диагноз, Анна не впала в депрессию, а начала бороться за жизнь. «Всё проходит — и это пройдёт!» — эти слова всегда были жизненным девизом Анны Донюковой. Поэтому паники никакой не было.

Пережила операцию, которая прошла успешно. Затем был долгий период восстановления. Огромное желание жить медленно, но верно вело Анну к выздоровлению. Она неукоснительно исполняла все предписания врачей. Физический труд был противопоказан. Год она держалась, береглась, но потом помаленьку стала приходить в себя. Снова села за руль, стала обрабатывать небольшой огородик, разводить цветы. Вернулась к своим хобби: рисованию, изготовлению картин и икон с помощью стразов. По мере возможности уделяет время своим внукам. Старшему уже 19 лет, а внучка-пятиклассница ездит из Демшинки учиться в среднюю школу №2 п. Добринка. Иногда бабушка с удовольствием отвозит её на учёбу и привозит домой.

Несколько лет назад решила вступить в общество инвалидов, где стала участвовать в спартакиадах, соревнованиях по шашкам, шахматам, дартсу, броскам мяча в баскетбольную корзину. Кстати, на предыдущей спартакиаде в 2023 году в последнем виде спорта Анна Николаевна стала победителем.

Наша героиня старается вести активный образ жизни, быть в гуще событий, которые происходят в селе. Вместе с односельчанами активно помогает нашим бойцам, находящимся на спецоперации. Там есть и её земляки. Она лично связала 20 пар носков, под руководством инициатора Лесных Ольги Викторовны она участвует в плетении маскировочных сетей.

Анна Николаевна — добрый, инициативный и ответственный человек. Её личный жизненный пример учит людей настоящему мужеству и жизнелюбию. Упорство и любовь к жизни, вера в собственные силы, безусловно, заслуживают уважения. От всей души желаем А.Н. Донюковой долгих лет жизни, оптимизма и радости.

Тамара ЗАИЧКИНА.