Представители Липецкой области приняли участие в XXI Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы». В этому году творческой площадкой для культурного диалога между творческими коллективами регионов России и зарубежных стран снова стал Дагестан.

«Липецкую область на фестивале представил фольклорный ансамбль «ВЕРА» Областного центра культуры, народного творчества и кино, руководит им Екатерина Григорьева. На заседании круглого стола участники ансамбля вручили гостеприимным хозяевам подарки – елецкие кружева, романовскую игрушку и другие памятные сувениры. Затем липчане приняли участие в фольклорном шествии по аллее проспекта Расула Гамзатова в Махачкале и выступили на гала-концерте. Также липецкий ансамбль побывал в Дербенте, где прошли мастер-классы, выставки, праздник национальных культур и традиций.

Культура и творчество – важная часть прошлого и настоящего любого народа, считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Динамичное развитие региона невозможно без формирования культурной среды, без духовной связи поколений, взаимопроникновения национальных культур. Именно культура обеспечит базу для решения серьезных проблем, стоящих сегодня перед обществом», — неоднократно подчеркивал Игорь Артамонов.