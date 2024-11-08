Сейчас супруги Токаревы на заслуженном отдыхе. Это одна из уважаемых на Плавице семейных пар. Вместе 45 лет.

30 лет управлял локомотивом

Владимир Петрович ушел на пенсию по льготной сетке, как говорится. Правда, и достигнув пенсионного возраста, еще семь лет работал. Но постепенно желание вплотную заняться личным хозяйством оказалось сильнее, нежели любимая работа, которой он посвятил более 30 лет.

— Супругу огородничество всегда доставляло удовольствие, — подтверждает Лидия Александровна, жена Токарева. — Когда работал, каждую свободную минутку мчался на наш участок, а теперь и вовсе пропадает там. Домой лишь ночевать заявляется.

В нынешнем засушливом году такой великолепный урожай получил — многим на зависть и на удивление.

— Я едва поспеваю перерабатывать выращенное, — не скрывая гордости за своего прилежного огородника, отмечает хозяйка.

А Владимир Петрович несказанно радуется, что ему удалось в столь непомерную для наших мест засуху получить отменный урожай овощей и ягод.

— Никакого секрета тут нет, — признается увлеченный огородными делами пенсионер. — Вовремя полей, прорыхли, подкорми. И будет растениям благость, а нам — наливные огурцы-помидоры…

Именно такой подход к делу отличает В.П. Токарева. И сейчас, и тогда, когда он работал машинистом тепловоза.

На Добринском сахарном Владимир Петрович оказался почти с момента его основания — с января 1980 года. Еще не было до конца отлажено производство. Какое-то время поработал электромонтером, а потом его перевели в железнодорожный цех.

— Работал под руководством Виктора Николаевича Титова, — вспоминает Владимир Петрович. — Требовательный он был, но и справедливый. Всем начальникам начальник. Поныне вспоминаю его добрым словом. Уверен, не только я.

Приходилось и грузчиком быть, и составителем. Но, после того как отучился в Ельце на машиниста тепловоза, его постоянным местом работы стал локомотив.

На завод мой сегодняшний герой попал не случайно. Родом он с Чамлык-Никольского, но в конце 79-го, когда вернулся после службы в армии, долго в селе не задержался. И брат его, и сестра на тот момент жили на ст. Плавица, много рассказывали о Всесоюзной стройке — крупнейшем в СССР сахарном заводе.

Недавнему солдату тоже захотелось поучаствовать в возведении такого масштабного объекта. Он не скрывает, что прельщали и высокие заработки, и возможность жилье получить. Да и молодежи было — целый поселок!

Всё это и повлияло на выбор сельского парня. А еще был у недавнего солдата большой личный интерес.

— Я в отпуск приходил во время службы в армии и познакомился здесь с Лидой, — раскрыл свой давний секрет собеседник. — Девушка мне с первого взгляда понравилась. Потому и поспешил после завершения службы на Плавицу…

Со свадьбой молодые не стали затягивать. Уже в апреле расписались.

Локомотивом управляет Владимир Петрович Токарев (2016 год).

На завод — по объявлению

Лидия тоже приехала на ударную стройку, наслушавшись много хорошего о ней. Но и романтика поманила. Молодежь! Что тут скажешь.

— Как-то на глаза попалось мне объявление, что на Всесоюзную стройку требуется бухгалтер, — вспоминает Лидия Александровна. — А я, живя на тот момент в Грязях, никак не могла работу по специальности найти. Потому сразу решила: поеду на завод. От Грязей недалеко, строителей каждый день автобус доставлял в Плавицу и обратно. Так и очутилась здесь. Кстати, никогда не пожалела об этом.

Правда, начинала не с экономиста и не с бухгалтера, хотя закончила планово-экономический факультет. Вакансия, на которую рассчитывала девушка, на момент её обращения оказалась уже закрытой. Но дали надежду, что со временем ее специальность обязательно будет востребована. Ждать пришлось ни много ни мало, а целых шесть лет.

— Я работала воспитателем в спецподразделении (была в те годы такая структура на стройке), — уточняет Лидия Александровна. — А бухгалтером-финансистом на завод приняли намного позже.

К тому времени грязинская девушка Лидочка и наш чамлык-никольский парнишка Владимир уже создали семью. Кроме старшего сына Андрея, у молодых родителей родился Вячеслав, которому впоследствии судьба предопределила стать продолжателем династии Токаревых на Добринском сахарном заводе.

Бухгалтер — работа ответственная. Лидия Александровна много лет выполняла ее безукоризненно (2013 год).

Возвращение

Сейчас Вячеслав — заместитель начальника службы основного производства. Но к этой должности он шел не один год.

— Дело не в должности, — уточняет Вячеслав Владимирович. — Я всегда хотел работать непосредственно на производстве сахара и целенаправленно стремился к этому.

Закончив в 2004 году Воронежскую технологическую академию, вчерашний студент приехал для трудоустройства на ДСЗ. Поработал какое-то время в техническом отделе, и тут — сокращение. Предложили место в отделе труда.

— Но не о такой работе я мечтал, — объясняет тогдашнее свое нежелание оставаться на сахарном Вячеслав. — Мне интересен сам процесс выпуска продукта — от момента поступления сладких корней на переработку до выхода белого сахара. Я технолог до кончиков ногтей и всегда только этим хотел заниматься. А мне предлагали другие участки. Досадно было. Потому и рассчитался, уехал в Воронеж, затем в Грязи.

На Грязинском сахарном молодой специалист пришелся ко двору, как говорится. Знающий, вникающий в любую производственную проблему, он быстро приобрел статус умелого, авторитетного мастера.

Здесь и любовь свою встретил — Ольгу. Она тоже оказалась из семьи потомственных сахароваров: отец всю жизнь отдал этому предприятию, а ее сестра и поныне там работает.

Молодая чета Токаревых и не планировала менять место работы. Но, как это часто бывает, вмешался его величество случай.

К концу девяностых Добринский сахарный завод вошел в состав группы компаний «Сюкден Россия». Модернизация производства и обновление технической базы предприятия, внедрение самых современных технологий позволили заводу-гиганту не только стать лучшим на территории бывшего СССР, но и быстро занять ведущее положение в своем секторе Евразийского союза. На предприятии всегда были заинтересованы в высококлассных специалистах, а теперь, когда ДСЗ стал ведущим в своей отрасли, еще больше возросла потребность в перспективных и талантливых работниках.

Вот тут-то на заводе и вспомнили о бывшем выпускнике технологической академии Вячеславе Токареве, который не смог в свое время найти здесь применение полученным знаниям.

Отыскать специалиста не составило труда: его родители по-прежнему трудились здесь.

Разговор Вячеслава с руководителями завода был недолгим, но предметным и заинтересованным для обеих сторон. Вячеславу предложили интересную работу — начальника смены основного производства. От такого предложения отказаться он не смог. Главное, что повлияло на решение о возвращении на ДСЗ, была возможность работать на этом крупном, высокотехнологичном предприятии. Уже тогда суточная мощность переработки свеклы перевалила за 10000 тонн. Такие перспективы для творчества открывались перед Вячеславом! О большем он и не мечтал.

Так с апреля 2011 года на заводе появился новый специалист — Вячеслав Владимирович Токарев.

Для супруги Ольги Юрьевны место на заводе тоже нашлось. А после получения высшего технологического образования она приступила к новым своим обязанностям — инженера-технолога смены.

На фоне милых сердцу заводских сооружений. «Мой завод — это жизнь моя», — не боясь показаться пафосным, утверждает Вячеслав Владимирович Токарев.

Проросли на плавицкой земле

Вторая ветвь династии Токаревых прочно пустила корни на плавицкой земле.

Несколько лет, до выхода на заслуженный отдых старших Токаревых, они работали все вместе на предприятии и очень гордились этим.

— А старший сын Андрей не захотел поддержать семейную традицию? — интересуюсь у родителей.

— Он у нас технарь до мозга костей, физика — его стихия, — поясняет Лидия Александровна. — Сложилось так, что после получения специальности инженера пришел на НЛМК, да так и остался там. Давно это было. У него уже сын-третьекурсник. Тоже тяготеет к точным наукам, хочет стать ученым, — с гордостью добавляет моя героиня. — Школу с золотой медалью окончил, сейчас получает президентскую стипендию.

По традиции Новый год Вячеслав, Ольга и Полина встречают в кругу семьи (2021 год).

Бабушка с дедушкой обожают своих внуков. Их трое — один у старшего сына и двое — у младшего. Любят их чрезмерно (как и большинство из нас), балуют, стремятся угодить им любимыми лакомствами. Вот и в момент нашей первой встречи со старшими Токаревыми (состоялась она еще в июле) Лидия Александровна, извинившись за временное отсутствие, поторопилась в семью Вячеслава, который неподалеку от родителей живет.

— Они сейчас уезжают на отдых, а я пирожков для Полины напекла в дорогу, передать нужно, — пояснила бабушка-хлопотунья.

Полина — самая младшая внучка, учится в пятом классе. Ее старшая сестра Даша уже взрослая, работает. А сама Полина с удовольствием обучается игре на гитаре в местном филиале районной школы искусств. Тяга к творчеству, видно, от родителей: и папа, и мама — активные участники художественной самодеятельности Плавицкого ДК. И поют, и в роли конферансье могут выступить.

Девочка пока не думает о будущей профессии. Но, как знать, может и она, когда подойдет время профессионального выбора, сделает его в пользу Добринского сахарного завода.