Вернуть детство во двор

Современные дети потеряли вкус к дворовой жизни. Они готовы часами сидеть за компьютерами и планшетами вместо того, чтобы проводить летние дни на свежем воздухе в компании своих сверстников. Как вернуть их из душных комнат на улицу?

Есть два способа: лишить ребенка гаджетов или сделать улицу интереснее. Отец троих детей из Федоровки Владимир Одинцов выбрал второй. Его дети-школьники Степан, Полина и Вика не зависают в телефонах. Вместе с десятком соседских ребят они с утра до вечера играют в футбол, волейбол, прятки и плещутся в бассейне, который папа разместил для них во дворе.

Каникулы на детской спортивной площадке – мечта для любого родителя.

Чтобы она стала реальностью, нужно оборудовать эту самую площадку, что и сделал Владимир Одинцов, установив на лужайке перед домом волейбольную сетку и футбольные ворота.