Санитарная авиация возобновила полеты по Липецкой области. Тяжелых пациентов быстро и комфортно доставят в ведущее лечебное учреждение — областную клиническую больницу.

Полёты выполняет вертолёт санитарной авиации «Ансат». Он оснащён медицинским оборудованием, в том числе аппаратом искусственной вентиляции лёгких, дефибриллятором, кардиомонитором, инфузоматом. Вертолет может забрать пациента с любой ровной открытой площадки диаметром 30 метров, в связи с чем в регионе уже определены места для посадки и взлёта санитарной авиации в Ельце, Усмани, Лебедяни, Тербунах.

Медики, которые будут летать на «Ансат» прошли дополнительное обучение. Поскольку медицинские манипуляции в воздухе мало отличаются от наземных, прежде всего врачей обучали технике безопасности — что можно и нельзя делать на борту.

«Наши специалисты проверили оборудование и оснащение борта. Вертолёт оснащён самым современным и необходимым оборудованием. Бригада специалистов к вылетам готова. Завтра запланированы вылеты в Елец, — рассказал главный врач Липецкой областной клинической больницы Глеб Гутевич.

Ежегодно бригадами санитарной авиации экстренно транспортируется около 500 пациентов, из них более 100 — в федеральные медцентры Москвы, Санкт-Петербурга, в другие города России. При этом фактор времени в улучшении прогноза выздоровления таких пациентов играет решающую роль. Служба санитарной авиации заработала в Липецкой области в 2021 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». Липецкой областной клинической больницей был заключен договор с Российскими вертолётными системами на осуществление транспортировок пациентов как в пределах области, так и в федеральные центры.

Ранее транспортировка экстренных больных из районов в Липецк, а также федеральные центры России осуществлялась только наземным транспортом: с помощью автомобилей скорой медицинской помощи, позднее – реанимобилей. Теперь вертолет может существенно сократить время доставки больного из отдалённых районов в необходимое медицинское учреждение.

Первый рейс санавиации по маршруту Липецк – Тербуны – Липецк был совершен 11 марта 2021 года. На борту находилась тяжелая пациентка с переломом бедра. Только в 2021 году вертолет санитарной авиации доставил более 50 тяжелых пациентов в Липецкую областную клиническую больницу.