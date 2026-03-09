Весенние хлопоты фермера Попова

В Добринском округе производством сельхозпродукции, помимо крупных агрохолдингов, занимаются около тридцати крестьянских и фермерских хозяйств. Они сегодня стали надёжной опорой муниципалитета, решая целый ряд социальных задач, обеспечивая устойчивое развитие местного АПК, а вместе с этим — и продовольственную безопасность страны.

Почти тридцать лет фермерства за плечами Сергея Попова из села Сафоново. Возглавляемое им хозяйство возделывает 230 гектаров земли, из года в год получая стабильные урожаи зерновых и технических культур. К примеру, за время страды-2025 ячмень и озимая пшеница дали от 50 до 55 центнеров зерна на круг, подсолнечник — 27 центнеров, сахарная свекла — в среднем по 500 центнеров с каждого гектара. В гости к фермеру мы заглянули в самом начале марта, когда земледельцы лишь строят планы на предстоящую весенне-полевую кампанию. Но на кухне гостеприимного дома Поповых своя посевная уже началась. Супруга Сергея Васильевича, Лидия Аркадьевна, заделывала в специальные емкости семена овощных культур для будущей рассады.

— Пока муж только думает, я уже сею, — улыбается она.

Супруга фермера Лидия Попова раньше мужа начала сезон весенних работ.

В Сафоново супруги, уроженцы Тамбовщины, переехали в начале восьмидесятых по направлению. Мужу доверили должность механика в совхозе «Сафоновский», жена поступила на работу заведующей местной столовой. Размеренный ритм сельской жизни нарушили лихие девяностые. Это было время, когда жизнь в стране менялась на глазах, принимались непростые решения, люди искали себя в новых социально-экономических отношениях.

А начиналось все с ведения личного хозяйства, где Поповы держали корову, откармливали свиней, растили бычков, содержали домашнюю птицу, сажали огород. Но однажды решили, что пора создавать что-то свое, пришло время работать на себя. Вот и задумал Сергей Васильевич, человек целеустремленный и уверенный, заняться фермерством, да и государство поощряло развитие малого бизнеса. Объединив свой земельный пай с паями жены и родственников, купил на банковский кредит видавшие виды колесный трактор ЛТЗ-55 и гусеничный ДТ-75, и начал свой крестьянско-фермерский путь длиной, ни много ни мало, почти в три десятка лет.

— Я понимал, что колхозно-совхозная система уже нежизнеспособна, — рассказывает собеседник, — в общем, сложное было время. Без оборотных средств запуститься было непросто. В те годы в банке на тебя смотрели через увеличительное стекло: кто ты, как докажешь состоятельность? Но важна была цель, а я видел ее ясно. Я знал, что двери открываются перед теми, кто настойчив.

При этом Сергей Попов осознавал, что работать на небольшом клочке земли нерентабельно. Помогли его односельчане. Люди, с болью смотревшие на некогда дававшие высокие урожаи, а теперь зарастающие сорняками поля, стали сдавать начинающему фермеру свои земельные паи в аренду. За три десятилетия хозяйство Сергея Попова увеличилось в разы. В наши дни, напротив дома, на бывшем пустыре, он построил складские помещения и ангар для техники. Сейчас в штате фермерского хозяйства четыре трактора МТЗ, зерновые и свекловичные сеялки, зерноуборочный комбайн «ДОН-1500-Б», автомобиль «КамАЗ», фронтальный погрузчик, различная почвообрабатывающая техника. Учитывая небольшие объемы посевных площадей, для уборки сладких корнеплодов фермер привлекает наемную технику. Так выходит намного экономней. В качестве механизаторов отцу в нелегком деле всегда помогают его сыновья Сергей и Александр. Любой агроприем, будь то подготовка почвы, сев, химобработка или жатва, ими освоен на отлично. Парни живут в Воронеже, но по первому зову Попова-старшего приезжают на свою малую родину.

Сын фермера Александр в день приезда корреспондента «ДВ» занимался расчисткой от снега производственной территории.

Вот и в день нашего визита Александр Попов трудился за рулем погрузчика. Сначала он грузил урожай подсолнечника прошлой осени в прибывающие автомашины, а затем занялся расчисткой от снега производственной территории. Семейную фермерскую эстафету достойно принял тринадцатилетний внук фермера Данил Попов. Во время минувшей жатвы он дежурил на месте работ в кабине трактора с бочкой, внимательно наблюдая за тем, чтобы на поле не случился пожар.

В общении с Поповым не мог обойти вниманием тему вступающей в свои права весны.

— Все ли готово к очередной кампании? — задаю ему вопрос.

— Минеральные удобрения, семенной материал и горюче-смазочные материалы ожидают своего часа на базах у моих контрагентов. Всё уже предварительно проплачено, по первому сигналу поставщики доставят все необходимое в Сафоново. То же самое касается и средств защиты растений. Весной планирую сеять ячмень, яровую пшеницу, подсолнечник и сахарную свеклу. Четырехпольный севооборот у нас строго соблюдается, — отвечает собеседник.

Сергей Васильевич, кроме руководства фермерским хозяйством, всегда откликается на призыв о помощи, решая многие житейские вопросы односельчан. Его фронтальный погрузчик во время недавних снегопадов расчищал улицы Сафоново. Мощная техника также всегда помогает в проведении субботников, как на территории села, так и на местном кладбище. Находящийся неподалеку от него храм Покрова Пресвятой Богородицы перед предстоящим восстановлением недавно законсервировали в рамках госпрограммы. А ключи от обители православной веры доверили Сергею Васильевичу, что говорит о многом. Кроме этого, Попов активно занимается сбором гуманитарной помощи для нужд СВО, финансово поддерживает организацию в родном селе многих культурно-массовых мероприятий.

На прощание интересуюсь у собеседника, насколько, по его мнению, изменился бизнес за время его работы в сельском хозяйстве.

— Очень сильно, — отвечает фермер. — Во-первых, выросло качество производства и количество произведенной продукции. Во-вторых, в аграрном секторе все шире стали внедряться современные технологии. «Как-нибудь» и «кое-как» уже не проходит. Чтобы выживать в условиях конкуренции, действовать нужно с перспективой на будущее, успешно осваивать рынок и быть при этом добросовестным игроком на нем. А самое главное — оставаться честным по отношению к другим людям.