Весенний ритм Первомая

В преддверии праздника Весны и Труда, символизирующего солидарность трудящихся, уважение к созидательному труду и приход весны, работниками культуры МБУК «Добринская ЦКС» было организовано выездное мероприятие, основной площадкой проведения которого стало общественное место в небольшом населённом пункте Добринского края в д. Николаевка.

Ведущая Ольга Матыцина акцентировала внимание сельских жителей на такие понятия, как весна, труд, мир, дружба. Благодаря близкому контакту с публикой и неформальной обстановке, самодеятельные артисты О.Матыцина, Е.Верховецкий, А.Шальнев, П.Пчельников, А.Григоров постарались создать особую атмосферу единства, радости и солидарности, объединяя людей разных возрастов и профессий.

В программе праздничного концерта прозвучали песни о весне, труде, любви, семье и родине, что сделало мероприятие ярким и запоминающимся, а зрители получили заряд хорошего настроения и массу положительных эмоций, сообщает паблик Добринской централизованной клубной системы.

***

Регулярно мы знакомим наших читателей с важной информацией из Госпабликов Добринского района, которые могут привлечь ваше внимание. Госпаблики — это официальные страницы учреждений, ведомств и муниципальных образований. От обычных сообществ во «ВКонтакте» их отличает метка «госорганизация» под названием группы.