Весенний сев в Липецкой области набирает обороты. О ходе посевных работ начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих доложил на заседании оперативного штаба, который провел накануне министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

По оперативным данным, на сегодняшний день яровыми сельхозкультурами засеяно 48 тыс. гектаров. Под яровые зерновые и зернобобовые культуры в 2023 году запланировано 490 тыс. гектаров. Яровую пшеницу сеют в 17 районах. Ее площади в текущем году увеличены до 214 тыс. гектаров, уже засеяно 22,4 тыс. гектаров. Ячмень размещен на 20,9 тыс. гектаров в 16 районах. Всего под ячмень отведено 180 тыс. гектаров. Горох сеют в семи районах. Под него в текущем году запланировано 18,5 тыс. гектаров. Площади под горохом увеличены на 34%. Сейчас горохом засеяно 4 тыс. гектаров. Сев однолетних трав ведется в пяти районах. Их предстоит разместить на площади 11,9 тыс. гектаров. В отдельных районах аграрии начинают сеять яровой рапс и сахарную свеклу.

Подходит к завершению первая подкормка озимых культур. Она выполнена на 97% площадей. «У нас вызывало большое опасение состояние озимых культур, – рассказал Олег Долгих. – Но на сегодняшний день можно смело заявить, что озимые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Пересев не планируется». Проблем с ГСМ и удобрениями нет. Цены по некоторым позициям даже ниже прошлогодних.

«Для того, чтобы провести весенний сев качественно и в оптимальные сроки, в регионе есть все необходимое – семена, удобрения, техника и высочайший профессионализм наших аграриев», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.