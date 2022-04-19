Почти все районы Липецкой области присоединились к весеннему севу, работы ведутся в 17 муниципалитетах, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

На сегодняшний день засеяно 114,5 тысячи гектаров, из которых 103 тысячи – яровые зерновые. Помимо пшеницы, ячменя, гороха и однолетних трав, аграрии сеют овёс, люпин, подсолнечник, рапс и сахарную свёклу. Озимые культуры и многолетние травы подкормлены на 357 тысячах гектаров. Всего под озимые в текущем году отведено почти 370 тысяч гектаров.

«У Липецкой области развитый агропромышленный комплекс, в отрасли трудятся большие профессионалы, которые никогда нас не подводили. Уверен, что и в этом, не самом простом для страны году, наши аграрии смогут достигнуть хороших показателей и обеспечить продовольствием жителей региона», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.