В регионе

Весенний сев начался в Липецкой области

53 минуты назад
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Аграрии Липецкой области приступили к весеннему севу. Работы ведутся в 13 муниципалитетах, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

На сегодняшний день засеяно 15,8 гектаров. Это яровая пшеница, ячмень, горох и однолетние травы. Подкормку озимых культур и многолетних трав ведут аграрии всех районов. Работы выполнены на 264 тысячах гектаров. Всего под озимые в текущем году отведено почти 370 тысяч гектаров.

«Профессионализм липецких аграриев вселяет уверенность, что со всеми поставленными задачами они справятся. Работники агропромышленного комплекса региона понимают важность своей работы, особенно сегодня, когда так много от них зависит. Безусловно, мы ждём хороших показателей, и будем оказывать отрасли всестороннюю поддержку», – подчёркивает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

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