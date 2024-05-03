Аграрии Липецкой области засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами 327 тыс. гектаров. Это 93% от общего объема площадей. Всего в этом году под пшеницу, горох, ячмень, овёс и люпин отведена 351 тыс. гектаров.

Продолжается сев кукурузы. Её выращивают в 16 районах и округах Липецкой области. 14 тыс. гектаров из 70 тыс. уже засеяны. Выросли площади под масличные культуры: с рекордных 413 тыс. гектаров в 2023 году до 460 тыс. в 2024 году. Площади под соей увеличены на треть по сравнению с прошлым годом — до 200 тыс. гектаров, засеяны 25 тыс. Яровым рапсом — 45 тыс. гектаров из 60 тыс., подсолнечником 101 тыс.: 52% от общего объёма.

Сев сахарной свёклы идёт с опережением: готовы 83% площадей. Это 96 тыс. гектаров из отведённых 116 тыс. В прошлом году в начале мая были засеяны 58%.

Общая площадь сева яровых культур в этом году составит 1,1 млн гектаров. «Весенняя посевная кампания взяла хороший темп. Радует, что скорость сева отдельных культур опережает прошлогоднюю. Рассчитываем на хороший урожай», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.