Весенняя Неделя финансовой грамотности пройдет в Липецкой области в апреле

Липецкая область станет центром финансового просвещения с 7 по 20 апреля. В эти дни пройдет Весенняя Неделя финансовой грамотности. Жители региона смогут принять участие в более чем 500 мероприятиях для всех возрастных групп. Молодежь погрузится в интересные активности и развлечения, направленные на финансовое образование. Педагоги получат возможность углубить свои знания на специализированных интенсивах. Любители лекций узнают много нового от ведущих экспертов.

Главный акцент — финансовое просвещение и рациональное потребление. Липчане узнают об актуальных финансовых услугах, правах потребителей и освоят способы защиты от мошенничества. Особое внимание будет уделено современным угрозам, таким как дроп — техники незаконного снятия денег с банковских карт.

Организатор мероприятия — Региональный центр финансовой грамотности, действующий при Институте развития образования. Эксперты Недели: специалисты липецкого отделения Банка России, представители органов власти, бизнеса, сотрудники налоговой службы и социального фонда, а также волонтеры финансового просвещения.

Основные мероприятия:

6 апреля — тренинг в Центральной библиотеке им. С. А. Есенина в Липецке: погружение в финансовую грамотность для детей и родителей.

7-20 апреля — акция «Финансово грамотная чашка кофе» в кофейнях Coffee BLACK PEP: открывайте истины через полезные фразы на чашках.

9 апреля — проект «ФинНавигатор» в Ельце: платформа для обмена опытом между педагогами и учащимися.

11 апреля — мероприятие «Финансовое мошенничество и ловушки для пенсионеров» в Данкове.

14-17 апреля — сельский фестиваль «Экспедиция финансовой грамотности» в Задонске и других районах.

16 апреля — награждение победителей Всероссийской олимпиады по истории предпринимательства.

18 апреля — форум для молодежи «ФИНАНСЫ.КАРЬЕРА.МОЛОДЁЖЬ» в ЛГТУ: ориентир в мире финансов и карьерного роста.

Полная программа мероприятий доступна здесь. Телефон для справок: (84742) 74-83-11.

«Финансовая грамотность – понятие многогранное. Это и осведомлённость о способах накопления финансов и инвестициях. И защита от мошенников. И грамотное управление бюджетом. И понимание таких операций, как различные кредиты. Проще говоря, такие мероприятия, как Неделя финансовой грамотности, позволят не только липчанам узнать, как добиться личного благосостояния, но и в целом сделают ситуацию в обществе более стабильной», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.