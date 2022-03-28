Еженедельное оперативное совещание главы города Евгении Уваркиной сегодня, 28 марта, было посвящено уборке Липецка после зимы. Мэр отметила, что в этом вопросе нужен комплексный подход, включающий проведение субботников и вовлечение бизнеса, при том основную работу предстоит выполнить муниципальному управлению благоустройства.

Как доложил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов, в управлении уже приступили к переоборудованию техники. На три комбинированных дорожных машины вместо рикш, в которые засыпали противогололёдные материалы, установили бочки для воды, также с них сняли щётки, которыми сметали снег с дорог. Сейчас в ремонтных боксах ещё четыре автомобиля. На этой неделе планируют начать переоснащение малогабаритной техники. Следующий этап – замена плугов на тракторах прямыми лопатами, с помощью которых будут убирать грунт и мусор с прибордюрных частей дорог. Всего специалистам предстоит переоснастить порядка 100 машин.

— Ночью ещё возможны заморозки, поэтому пока мыть дорогу в полную силу нельзя. Сейчас влажную уборку проводим с помощью «пылесоса» и универсальных комплексов «Бродвей». Переоборудование проводим постепенно, важно оставить машины, которые при необходимости смогут посыпать дороги противогололёдными материалами, — сообщил Николай Дергунов.

Одновременно в управлении продолжают работы по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и продолжают ямочный ремонт литой смесью. Сейчас «латают» только аварийные ямы, но, как только позволит погода, работы станут комплексными, их будут проводить более дешевым и при этом долговечным горячим асфальтом. Уже формируются графики и перечни объектов.

Евгения Уваркина подчеркнула, что уже в апреле в Липецке пройдёт серия субботников с участием сотрудников мэрии и её подведомственных учреждений, общественников, предпринимателей и неравнодушных липчан. И здесь важно, чтобы в работу по наведению порядка включался бизнес – как управляющие компании, для оценки деятельности которых уже на этой неделе разработают новые формы чек-листов, так и предприниматели, обязанность которых следить за территориями, прилегающими к их объектам, закреплена в правилах благоустройства.

— Наша общая цель – не только убрать городские пространства, но и постепенно сформировать бережное отношение к окружающей среде, понимание, что чисто не там, где убирают, но там, где не сорят, — подчеркнула Евгения Уваркина.