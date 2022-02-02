Прокуратура Правобережного района г. Липецка в рамках процессуального надзора за деятельностью органов внутренних дел добилась возбуждения уголовного дела по факту умышленного повреждения чужого имущества.

Так, в территориальный отдел полиции обратился гражданин с заявлением о привлечении к уголовной ответственности злоумышленника, повредившего мотор его лодки.

Установлено, что в мае 2021 года между заявителем и подозреваемым, плывшими на встречу друг другу на моторных лодках, произошел конфликт, в ходе которого последний веслом нанес несколько ударов по мотору, выведя его из строя.

В результате заявителю был причинен материальный ущерб в размере свыше 28 тыс. рублей, который является для него значительным.

Несмотря на явные признаки преступления, орган дознания необоснованно отказал заявителю в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

Основанием отказа в возбуждении уголовного послужило заявление подозреваемого о случайном повреждении имущества заявителя.

С таким решением не согласился прокурор, который отменил незаконное постановление и инициировал возбуждение уголовного дела по ч.1 ст.167 УК РФ, взяв ход дознания на контроль.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до двух лет.