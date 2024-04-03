У Николая Валентиновича Майер сейчас самая горячая пора — после зимы много мусора накопилось. И он торопится привести территорию вокруг бассейна «Жемчужина» в порядок.

Всего несколько погожих теплых дней потребовалось природе, чтобы растопить повсюду массивные снежные сугробы. Лишь кое-где остались островки подтаявшего ноздреватого снега, напоминающие о суровой зиме, доставившей нам немало хлопот.

И открылась картина, мягко говоря, неприглядная: выброшенные на обочины тротуаров и асфальтированных дорожек нерадивыми нашими согражданами бумажки, упаковки от сигарет, пустые пластиковые бутылочки и прочий мусор, песок, которым дорожники и работники коммунальной службы щедро пользовались во время зимней гололедицы, да и просто грязь, вылезшая, как и положено, на поверхность после зимы.

Все это не просто глаз не радует. Удручает, портит настроение, не позволяет насладиться приходом весны.

А она уже на пороге. Вы обратили внимание, как позеленели веточки ветлы, значит — сок двинулся по ним. Да и пирамидальные тополя, которых в Добринке немало, поменяли цвет на более яркий.

Еще неделька тепла — и природа совсем проснется. Мы увидим, как на смену серости придут зеленые оттенки.

Давайте все вместе поможет природе предстать перед нами во всей ее красе. Для этого и потребуется-то совсем чуть-чуть: умыться после зимы. Вооружившись метлой и грабельками, выйти на улицу, не дожидаясь объявления субботника по благоустройству, и привести в порядок придомовую частную территорию или территорию возле магазинов, общественных зданий. Как это уже сделали некоторые жители нашего поселка, как это ежедневно делает Николай Валентинович Майер — технический работник бассейна «Жемчужина».

Он с метлой дружит уже не первую неделю. Чуть снег подтаял — вышел на уборку территории. И сейчас вокруг бассейна — красота! Очищены от песка и грязи дорожки, территория перед самим зданием. Парковочные места для автомобилей тоже в идеальном порядке. Любо-дорого смотреть!

Но Николай Валентинович по-прежнему метлу из рук не выпускает:

— Каждый день новые участки от снега очищаются, — говорит он. — Значит, и мне работа находится. Газоны уже начинают подсыхать. Их тоже надо освобождать от прошлогоднего мусора.

Стараются и коммунальщики. Очищены от грязи и песка павильоны, прошлась техника и по тротуарам, центральным площадям и улицам.

Но до полного порядка еще далеко. Требуется участие каждого из нас. Давайте же проявим активность!