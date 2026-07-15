Весточка из зоны СВО

Жители Дуровского территориального отдела получили приятное известие из-за «ленточки».

Личный состав штурмового отряда 1-го гвардейского мотострелкового полка выразил селянам самые теплые слова признательности за активную гражданскую позицию и регулярную помощь военнослужащим подразделения. «Благодаря таким людям, как вы, бойцы нашего отряда чувствуют заботу, тепло и поддержку своего народа, что способствует более качественному решению поставленных задач. Ваше активное участие — неоценимый вклад в нашу общую Победу над фашизмом и освобождение от «серой чумы» Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!».

После начала специальной военной операции в Дуровском территориальном отделе появились добровольческие объединения, члены которых занялись изготовлением блиндажных свечей и сбором гуманитарной помощи. И работа волонтеров никогда не останавливается.

Грузы, собранные и созданные руками простых людей, регулярно уходили, уходят и будут уходить за «ленточку», чтобы приблизить нашу общую победу.