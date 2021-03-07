В результате порывов ветра, который сегодня в Липецке достигал 21 м/с, консоли светофоров в районе ТРЦ «Липецк», а также улиц Механизаторов и Шкатова развернуло на 90 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Чтобы восстановить их привычное положение, специалистам «Липецкгорсвета» пришлось с помощью вышки подниматься к объектам и затягивать винты, которые их держат.

Кроме того, в результате замыкания на сетях электроснабжения произошло частичное отключение света по улицам Советской, Маяковского, Чапаева, Горького. Несмотря на сложные погодные условия специалистам АО «ЛГЭК» удалось оперативно устранить повреждение и восстановить подачу электроэнергии.

По сообщениям синоптиков, сейчас порывы ветра достигают 12 м/с. Поэтому липчан призывают быть внимательными и осторожными – не вставать и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и иными плохо закрепленными конструкциями. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 112.

Помимо ветра, в город сегодня пришел снегопад. Он начался 7 марта, после 15.00. Уже в 16.00 на обработку городских дорог противогололедными материалами вывели 16 пескоразбрасывателей. За пять часов израсходовали более 370 тонн пескосоляной смеси и около 30 тонн технической соли.

– Сейчас мы переформируем бригаду и после 21.00 на внесение ПГМ и подметание улично-дорожной сети выведем 20 единиц техники. В случае необходимости ночью проведем повторный цикл посыпки, – отметили в управлении.

Кроме того, после полуночи на расчистку пешеходных зон выйдет около 10 единиц малогабаритной техники. Особое внимание специалисты уделят остановкам общественного транспорта и тротуарам.