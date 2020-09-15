Ветеран их Пушкино Михаил Егорович Егоров отметил 95-летний юбилей

Участник Великой Отечественной войны Михаил Егоров из села Пушкино принимал заслуженные поздравления с 95-летием. В гости к фронтовику в этот день приехали глава Добринского муниципального района Сергей Москворецкий, председатель районного Совета депутатов Михаил Денисов и руководитель добринского Совета ветеранов Лидия Егорова.

Старый солдат встречал гостей при полном параде. Ордена и медали украшали его пиджак. До векового юбилея ему осталось всего ничего, а выправка все такая же: строгая, военная. Вот только ноги в последние годы немного подводят ветерана.

– Нет в них былой крепости скорости, – улыбаясь, сообщает он, – да и здраво рассудить, сколько они протопали по военным дорогам. Механизм, и тот ломается, а тут человеческий организм.

Глава муниципалитета Сергей Москворецкий тепло приветствовал юбиляра. Вручив виновнику торжества цветы и подарок, руководитель хлебного края предложил фронтовику присесть и пообщаться.

Память Егорова все так же цепко держит знаковые моменты боевого пути. О них он и поведал визитерам. Когда началась Великая Отечественная война, ему не было и 16 лет. В один день, 3 марта 1943 года, им с отцом пришли повестки на фронт. Сначала Михаил попал в Воронежское военное училище, на ускоренные курсы сапёров. После обучения его зачислили в штурмовую инженерно-сапёрную бригаду, которая отправлялась на фронт под Брянск. В том месте готовилось большое наступление. Там, на Брянщине, сапер Егоров получил свое первое ранение. С поля боя его вынес санитар. Всех раненых отправили в военный госпиталь в Сочи. На курорте раненый солдат лечился 4 месяца. А затем снова на фронт. На этот раз в город Калининград, оттуда – в Новороссийск. Затем была Керчь. В одном из боёв за ее освобождение он получил ранение в правую ногу. Из траншеи его вытащил командир взвода. В санитарной роте сделали перевязку и отправили в Кисловодск. Поправившись, Михаил Егоров участвовал в освобождении Финляндии, Норвегии. По окончании войны их часть погрузили и отправили на Дальний Восток.

По дороге в Японию, у Михаила состоялась неожиданная встреча. Во время стоянки эшелона он лицом к лицу столкнулся со свои отцом, который ехал в другом составе. Их следующее свидание состоялось в селе Пушкино в 1947 году, когда Егорова-младшего демобилизовали.

Михаил Егорович участвовал в освобождении от японских захватчиков Северной Кореи. Дошёл до Порт-Артура. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Славы 2-й степени, медалью “За боевые заслуги” В послевоенные годы – орденом Георгия Жукова, медалями “За победу в Заполярье”, “За победу над Германией”, “За победу над Японией”.

– Вся Ваша жизнь является образцом для подражания, – сказал ему Сергей Москворецкий, – от имени всех жителей Добринского района примите слова восхищения за Ваше мужество и героизм. Живите долго, не болейте. У меня есть для Вас одно пожелание, оно же – ориентир на ближайшую пятилетку. Очень хочу отпраздновать в этом доме, вместе с Вами, разумеется, вековой юбилей старшего сержанта Егорова.

– Будем стараться, – по-военному лаконично ответил ему ветеран…